لجنة لاختيار القيادات على عدد من الوظائف بمديرية الصحة بدمياط

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، لجنة اختيار القيادات لوظائف مدير عام الإدارات العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية و الأمراض المتوطنة وطب الأسنان والشئون المالية والإدارية المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و أعضاء اللجنة من ممثلى الجهات المعنية ومديرية التنظيم والإدارة و جامعة دمياط.

حيث تم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف وذلك لاختيار الأنسب من بينهم لشغل كلتا الوظيفتين .

وأوضح محافظ دمياط أن المحافظة تسعى دائمًا إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية