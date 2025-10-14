تعليم الإسكندرية: عقد مقابلات شخصية للوظائف الإشرافية

انعقدت اللجنة المشكلة بقرار الفريق محافظ الإسكندرية، والتي يترأسها الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد للوظائف الإشرافية (للتعليم الفني - تنسيق الخدمات-وكيل إدارة تعليمية) ممن تنطبق عليهم الشروط بتنسيق التعليم العام وتنسيق الخدمات وتنسيق التعليم الفني وفق القانون 155 وتعديلاته طبقا للإعلان المعلن على بوابة الوظائف الإشرافية فى 27من يوليو 2025، وذلك بديوان عام مديرية التربية والتعليم.

وأكّد مدير المديرية على أهمية دور وكيل المدرسة في دعم وتطوير العملية التعليمية وتقديم الدعم الفني للمعلمين بصفة مستمرة على رأس العمل ، فيما ركّز مع وكلاء المدارس على بذل وافر الجهد لتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 بتوفير قاعات مناسبة للمجموعات ووسائل تعليمية وتكنولوجية تواكب منظومة تطوير التعليم ، وكذلك مشرفين ومنظمين لتوفير بيئة آمنة لأبنائنا .

واستمعت اللجنة لمقترحات السادة المُتقدمين للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية ، وتعظيم الاستفادة بالمحتوى الرقمي الذي أعدته الوزارة على منصتها الرقمية وبناء وتنمية مهارات وقدرات أبنائنا الطلاب من خلال الأنشطة التربوية المختلفة ومواكبة التحول الرقمي والعمل علي تنشئة جيل واعٍ مبتكر مُحب لوطنه قادر على العطاء مواكب لسوق العمل المحلي والعالمي.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بعقد لجنة التجديد للوظائف الإشرافية (للتعليم الفني - تنسيق الخدمات-وكيل إدارة تعليمية).