كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها لتطوير منظومة الدعم وإتاحة خدماتها إلكترونيا للمواطنين، حيث بدأت رسميا المرحلة الأولى من مشروع إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2025، في إطار سياسة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للنظام الجديد في محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، تمهيدا لتطبيقه تدريجيا في باقي المحافظات.

شروط اضافيه المواليد الجدد علي بطاقة التموين

وأعلنت الوزارة أن الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات وإضافة المواليد أصبحت متاحة إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تسجيل بيانات المواليد الجدد بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب التموينية.

ويستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية فترة التجربة، تمهيدا لتقييم الأداء وتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام المقبل.

تتيح خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 إمكانية تسجيل الأطفال غير المقيدين تموينيا، بهدف زيادة عدد الأفراد المستفيدين من السلع التموينية وصرف الخبز وبدل نقاط الخبز، وذلك في إطار سعي الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

اضافت المواليد الجدد علي بطاقة التموين موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية

وتتم عملية الإضافة إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، باتباع عدد من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية، ثم اختيار أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا ، وإدخال بيانات المولود الجديد متضمنة الاسم الرباعي والرقم القومي وصلة القرابة، وبعد مراجعة البيانات يتم تسجيل الطلب والحصول على رقم متابعة لمتابعة حالة الطلب لاحقا.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة تشمل صورة من بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، ورقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المطلوب إضافتهم، وصور مماثلة لباقي أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة، إلى جانب مستند يثبت حالة استشهاد الوالد إذا وجدت، وصورة من كارت الخدمات المتكاملة أو بطاقات معاش التضامن الاجتماعي أو تكافل وكرامة للفئات المستفيدة من تلك البرامج.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025

أما عن الشروط الواجب توافرها لإضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2025، فقد أكدت الوزارة أن عمر المولود يجب ألا يقل عن 4 سنوات، وأن يكون إجمالي الدخل الشهري للأسرة أقل من 3000 جنيه، كما يشترط ألا يتجاوز عدد الأفراد على البطاقة التموينية 4 أفراد كحد أقصى.

كما حددت الوزارة الحد الأدنى للدخل المسموح به لصاحب البطاقة بنحو 2500 جنيه، مع منح الأولوية للأسر الأولى بالرعاية التي تضم 3 أفراد فقط ليتم السماح بإضافة فرد جديد.

وتشمل الفئات المستحقة لإضافة المواليد كلا من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وزوجاتهم، إضافة إلى أبناء الأسر البديلة، والأسر التي لديها أبناء غير مقيدين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام، فضلا عن الأسر التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد لتستكمل حصتها التموينية إلى الحد الأقصى المقرر.

وتسعى وزارة التموين من خلال هذا النظام إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم، والتأكد من وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين عبر منظومة رقمية مؤمنة تسهل الإجراءات على المواطنين وتقلل من التكدس داخل المكاتب التموينية.

كما يأتي المشروع في إطار التحول نحو الخدمات الإلكترونية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحديث قواعد البيانات لضمان استدامة الخدمات التموينية لجميع المواطنين المستحقين في مختلف المحافظات.