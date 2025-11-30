الترجى التونسى يتقدم بشكوى رسمية لكاف في حكم مباراته ضد بيترو أتلتيكو

كشف الترجي التونسي، تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) احتجاجا على أداء التحكيم فى مباراته ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وقال النادي فى بيان احتجاجي نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن الشكوى ستكون مدعمة بكل المقاطع واللقطات التى "تثبت الأخطاء التحكيمية الكارثية".



حسمت ركلات الترجيح تأهل سبورتنج لشبونة البرتغالي على حساب الترجي التونسي إلى نصف نهائي بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، والتي يستضيفها الأهلي على ملاعب فرع مدينة نصر.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الفريقين في ربع النهائي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها سبورتنج لشبونة بنتيجة 6-5.

وخاض الفريقان مواجهة من العيار الثقيل، وسيطر التكافؤ بينهما على أغلب فترات المباراة.

ونجح فريق الترجي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول من ضربة جزاء، ونجح سبورتنج لشبونة في إدراك التعادل.