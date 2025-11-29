سبورتنج لشبونة يهزم الترجي ويتأهل لنصف نهائي بطولة الأهلي الدولية للناشئين

حسمت ركلات الترجيح تأهل سبورتنج لشبونة البرتغالي على حساب الترجي التونسي إلى نصف نهائي بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، والتي يستضيفها الأهلي على ملاعب فرع مدينة نصر.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الفريقين في ربع النهائي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها سبورتنج لشبونة بنتيجة 6-5.

وخاض الفريقان مواجهة من العيار الثقيل، وسيطر التكافؤ بينهما على أغلب فترات المباراة.

ونجح فريق الترجي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول من ضربة جزاء، ونجح سبورتنج لشبونة في إدراك التعادل.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول الترجي إبعاد الخطورة عن منطقة الجزاء، وكاد الفريق أن يعزز تقدمه بتصويبة قوية، لكن حارس سبورتنج تصدى للكرة.

واستمرت المحاولات المتبادلة بين الفريقين، لكن دون أي تعديل في النتيجة، ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها سبورتنج بتسجيل 6 ركلات مقابل 5 لفريق الترجي.

وتضم البطولة 18 فريقًا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، ضمن استراتيجية النادي الأهلي الرامية إلى تعزيز الاحتكاك الدولي لقطاع الناشئين وتطوير مهاراتهم الفنية والبدنية، من خلال منافسات قوية تجمع مدارس كروية مختلفة من أنحاء العالم.