الترجي يفوز على صن داونز بهدف نظيف ببطولة الأهلي للناشئين

فاز فريق الترجي التونسي لكرة القدم بالنادي الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، التي يستضيفها النادي على ملاعبه بفرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

جاء هدف فوز الترجي خلال الشوط الأول من المباراة عن طريق أيهم طبوبي، ونجح الفريق التونسي خلال الوقت المتبقي من المباراة في الحفاظ على تقدمه لينهي المباراة فائزًا بهدف دون مقابل.

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي؛ المجموعة الأولى:

الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية:

يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة:

سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.