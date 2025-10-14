وظائف خالية في الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني

أعلنت الهيئة المصرية لضمان الجودة والإعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) - عن حاجتها لشغل الوظائف التالية وهي وظائف تخصصية عن طريق الندب

الوظائف التخصصية

- أخصائي علاقات عامة واعلام

- أخصائي تدريب

- أخصائي تعاون دولي

- أخصائي شئون إدارية

- أخصائي شئون مالية

- أخصائي مراجعة داخلية وحوكمة

- أخصائي موارد بشرية

- محام

المستندات المطلوبة

- طلب ندب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة (اتقان).

- بيان حالة وظيفية تفصيلي مختوم وموجه الي الهيئة (إتقان).

- افاده من جهة عمل بموقف الجزاءات والإحالة الى المحاكم التأديبية والجنائية.

- صورة بطاقة الرقم القومي وجه أول ووجه ثاني..

ويتاح التقديم في الوظائف المطلوبة حتى يوم 2025/11/11 ، وعلى الراغبين في التقدم ارسال المستندات المطلوبة الى الايميل الخاص بالهيئة

جدير بالذكر أنه تم أمس إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني"، تحت الرعاية الكريمة لدولة رئيس مجلس الوزراء.

ويعد هذا الإطلاق حدثًا تاريخيًا، حيث تمثل هذه المعايير أول إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة يغطي كافة قطاعات ومسارات التعليم والتدريب الفني في مصر. وتشمل هذه الحزمة الشاملة ثلاث نطاقات رئيسية هي:

1. معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي.

2. معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني.

3. معايير اعتماد مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد موسى عماره - رئيس مجلس إدارة هيئة "إتقان": لأول مرة، سيكون لدينا منظومة معايير وطنية متكاملة – تتواءم بنسبة 100% مع مواصفات الأيزو ذات العلاقة بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وضمان الجودة، وهى:

ISO 21001:2025, ISO 29993:2017, ISO 29994:2021, ISO 29992:2018

مما تضمن جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، بدءًا من المدارس الثانوية الفنية والتكنولوجية، مرورًا بمراكز التدريب الاحترافية، ووصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي التقني. هذه المعايير ستبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل ، وتعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي استندت على تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني .