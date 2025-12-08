تأجيل محاكمة 42 متهما بخلية التجمع لجلسة 3 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 42 متهما فى القضية رقم 4940 لسنة 2025، جنايات التجمع، لجلسة 3 فبراير لمرافعة النيابة.

محاكمة 42 متهما بخلية التجمع

وجاء فى أمر الإحالة المتهمين جميعا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضم لجماعة إرهابية.

أما المتهمون الأول والثانى والسابع والعشرون والحادى والعشرون والسابع والعشرون ومن الثانى وحتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.