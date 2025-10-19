وظائف للمهندسين والمحامين في وزارة الإنتاج الحربي 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية، التي أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي بفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ضمن إعلانها رقم (2) لعام 2025، والذي يتضمن فرص عمل مخصصة لفئتي المهندسين والمحامين، وذلك في إطار خطط الوزارة لتدعيم الكوادر الفنية والقانونية بالمؤسسات التابعة لها.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يتم خلال أسبوعين فقط من تاريخ الإعلان عبر نموذج إلكتروني مخصص أطلقته الوزارة على موقعها الرسمي.

وظائف

وظائف المهندسين في وزارة الإنتاج الحربي 2025

حددت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف المهندسين، أبرزها:

أن يكون المتقدم من قاطني محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية أو الشرقية أو الإسكندرية.

ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عاما في الأول من نوفمبر 2025.

أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين ومارس المهنة فعليا.

أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير لا يقل عن جيد جدا في البكالوريوس.

أن يكون حاصلا على مؤهل في أحد التخصصات التالية:

ميكانيكا قوى

ميكانيكا إنتاج

ميكاترونكس

كهرباء قوى

كهرباء اتصالات وإلكترونيات وتحكم آلي

هندسة فلزات

هندسة كيميائية

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا فقط، مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات الداعمة للتخصص والمؤهل.

شروط وظائف المحامين في الإنتاج الحربي 2025



وفيما يتعلق بالوظائف المخصصة للمحامين، أوضحت الهيئة أن التقديم متاح وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من سكان محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية فقط.

أن يكون مقيدا بنقابة المحامين المشتغلين بدرجة ابتدائي.

أن يكون من خريجي كليات الحقوق أو الشريعة والقانون دفعات عام 2020 وما بعدها.

أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل، مع السماح باستثناء شرط التقدير لمن حصل على مؤهل دراسي أعلى.

ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في الأول من نوفمبر المقبل.

وأكدت الهيئة أن جميع المتقدمين سيخضعون لاختبارات تقييم فنية وقانونية متخصصة قبل إعلان النتائج النهائية.

الشروط العامة للتقديم في وظائف الإنتاج الحربي 2025



تضمنت الشروط العامة التي نص عليها الإعلان ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد تم فصله أو عزله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

أن يكون لائقا طبيا لشغل الوظيفة المتقدم لها.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها بالنسبة للذكور، وأداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية والطبية والمقابلات الشخصية المقررة لكل تخصص.

طريقة التقديم ومواعيد الاختبارات



يتم التقديم على وظائف وزارة الإنتاج الحربي من خلال النموذج الإلكتروني الذي أعدته الهيئة عبر الموقع الرسمي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان.

وأوضحت الهيئة أن موعد ومكان الاختبارات سيتم إبلاغ المتقدمين بهما من خلال رسائل نصية SMS ترسل على الهاتف المحمول المسجل في طلب التقديم. وتجرى الاختبارات داخل قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بإشراف لجنة متخصصة من الهيئة القومية للإنتاج الحربي لضمان الشفافية والدقة في اختيار الكفاءات المطلوبة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار توجه الدولة نحو تحديث الكوادر الفنية والقانونية داخل مؤسساتها الإنتاجية، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الدولة للإنتاج الحربي لتطوير الأداء وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الشابة القادرة على المساهمة في تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية الكبرى.