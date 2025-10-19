قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
مراد مكرم يهاجم منتقدي طه دسوقي: مش بيحبوا الخير لحد
الرئيس السيسي يصل لحضور الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة
رئيس هيئة الاستثمار يدعو للتوسع في عقد الشراكات بين المناطق الحرة حول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف للمهندسين والمحامين في وزارة الإنتاج الحربي 2025

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية، التي أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي بفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ضمن إعلانها رقم (2) لعام 2025، والذي يتضمن فرص عمل مخصصة لفئتي المهندسين والمحامين، وذلك في إطار خطط الوزارة لتدعيم الكوادر الفنية والقانونية بالمؤسسات التابعة لها. 

وأوضحت الهيئة أن التقديم يتم خلال أسبوعين فقط من تاريخ الإعلان عبر نموذج إلكتروني مخصص أطلقته الوزارة على موقعها الرسمي.

وظائف

وظائف المهندسين في وزارة الإنتاج الحربي 2025

حددت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف المهندسين، أبرزها:

أن يكون المتقدم من قاطني محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية أو الشرقية أو الإسكندرية.
ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عاما في الأول من نوفمبر 2025.
أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين ومارس المهنة فعليا.
أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير لا يقل عن جيد جدا في البكالوريوس.
أن يكون حاصلا على مؤهل في أحد التخصصات التالية:

  ميكانيكا قوى
  ميكانيكا إنتاج
  ميكاترونكس
  كهرباء قوى
  كهرباء اتصالات وإلكترونيات وتحكم آلي
  هندسة فلزات
  هندسة كيميائية

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا فقط، مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات الداعمة للتخصص والمؤهل.

شروط وظائف المحامين في الإنتاج الحربي 2025


وفيما يتعلق بالوظائف المخصصة للمحامين، أوضحت الهيئة أن التقديم متاح وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من سكان محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية فقط.
أن يكون مقيدا بنقابة المحامين المشتغلين بدرجة ابتدائي.
أن يكون من خريجي كليات الحقوق أو الشريعة والقانون دفعات عام 2020 وما بعدها.
أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل، مع السماح باستثناء شرط التقدير لمن حصل على مؤهل دراسي أعلى.
ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في الأول من نوفمبر المقبل.

وأكدت الهيئة أن جميع المتقدمين سيخضعون لاختبارات تقييم فنية وقانونية متخصصة قبل إعلان النتائج النهائية.

الشروط العامة للتقديم في وظائف الإنتاج الحربي 2025


تضمنت الشروط العامة التي نص عليها الإعلان ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد تم فصله أو عزله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
أن يكون لائقا طبيا لشغل الوظيفة المتقدم لها.
أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها بالنسبة للذكور، وأداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية والطبية والمقابلات الشخصية المقررة لكل تخصص.

طريقة التقديم ومواعيد الاختبارات


يتم التقديم على وظائف وزارة الإنتاج الحربي من خلال النموذج الإلكتروني الذي أعدته الهيئة عبر الموقع الرسمي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان.

وأوضحت الهيئة أن موعد ومكان الاختبارات سيتم إبلاغ المتقدمين بهما من خلال رسائل نصية SMS ترسل على الهاتف المحمول المسجل في طلب التقديم. وتجرى الاختبارات داخل قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بإشراف لجنة متخصصة من الهيئة القومية للإنتاج الحربي لضمان الشفافية والدقة في اختيار الكفاءات المطلوبة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار توجه الدولة نحو تحديث الكوادر الفنية والقانونية داخل مؤسساتها الإنتاجية، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الدولة للإنتاج الحربي لتطوير الأداء وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الشابة القادرة على المساهمة في تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية الكبرى.

الهيئة القومية للإنتاج الحربي الوظائف الشاغرة وظائف وزارة الإنتاج الحربي وظائف المهندسين في وزارة الإنتاج الحربي وظائف المحامين في الإنتاج الحربي 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

السفير التركي

السفير التركي بالقاهرة: جهودنا تجسد دعم البلدين لقضية فلسطين

ايتمار بن غفير

بن غفير يحرض لاستئناف الحرب على غزة

اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

سلطنة عُمان ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتثمن دور قطر وتركيا

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد