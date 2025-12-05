شريف عامر: بيان الخارجية الإثيوبية عجيب ويستدعي التوقف أمام توقيت صدوره

علّق الإعلامي شريف عامر، على البيان الصادر مؤخرًا عن وزارة الخارجية الإثيوبية، معتبرًا أنه “بيان عجيب” يستدعي التوقف أمام توقيت صدوره قبل أي شيء آخر، لأنه قد يفسر الكثير.

وأوضح شريف عامر، خلال تعليقه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن اللهجة والموقف المصريين لم يحدث بهما أي تغيير خلال الفترة الماضية، رغم ما جاء في البيان الإثيوبي الذي اتهم مصر بامتلاك “أوهام”، وتناول بشكل مباشر قضايا تتعلق بالقانون الدولي.

وأكد شريف عامر، أن ادعاء إثيوبيا بأن امتلاكها “86% من المياه” يمنحها “حق السيادة” هو طرح لا سند له، قائلاً: “هذا كلام لم يأتِ به الأولون، وبمعرفة بسيطة بالقانون الدولي يمكن التأكد من أنه غير صحيح”، في إشارة إلى القوانين المنظمة للأنهار الدولية.

وأشار شريف عامر، إلى أن البيان الإثيوبي جاء بعد 24 ساعة فقط من إعلان إسرائيلي عن مكالمة جرت بين وزير خارجية إثيوبيا ونظيره الإسرائيلي، وهو إعلان صدر من الحساب الرسمي لوزير الخارجية الإسرائيلي نفسه.

ولفت شريف عامر، إلى أن الفترة ذاتها شهدت تصريحات متعددة من مستويات إسرائيلية مختلفة تناولت ما وصفته بـ“الأكاذيب” المتعلقة بمعبر رفح، مؤكدًا أن هذا التزامن “ليس صدفة”.

التوقيت هو العنصر الأهم

وختم شريف عامر بأن ما جرى خلال تلك الساعات يكشف ارتباطًا واضحًا بين الأحداث، وأن التوقيت هو العنصر الأهم لفهم الرسائل المتداخلة بين الجانب الإثيوبي والإسرائيلي.