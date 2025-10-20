يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بفتح باب التقديم لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، في تخصصات الميكانيكا والكهرباء والمدني والحاسبات، بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتم توزيع الوظائف على المحافظات المعلنة عبر بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم في وظائف مسابقة وزارة الموارد المائية والري

ويأتي الإعلان في إطار سعي الدولة لتوفير فرص عمل للشباب المؤهلين في التخصصات الهندسية المختلفة، بما يتناسب مع احتياجات الوزارة ومشروعاتها القومية في مجال إدارة الموارد المائية وتطوير البنية التحتية.

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، وتشمل ما يلي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة.

2. ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مضت على صدور القرار أربع سنوات على الأقل.

4. ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

5. أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة.

6. أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

7. أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.

8. اجتياز الاختبارات المقررة والبرامج التدريبية التي تحددها الوزارة.

9. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات بعد النجاح في الامتحانات والتدريبات.

10. التقديم يكون فقط في المحافظة المدونة في بطاقة الرقم القومي، وتلتزم الوزارة بتوزيع المقبولين على الجهات التابعة لها داخل كل محافظة.

11. سداد رسوم قدرها 28 جنيها على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة، على رقم الحساب 0781200/450/9 تحت بند حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، مع ضرورة أن يكون تاريخ الإيصال بعد نشر الإعلان ويتضمن اسم المتقدم بوضوح.

المستندات المطلوبة للتقديم

ألزم الجهاز المتقدمين بتقديم مستندات أصلية ملونة بصيغة (JPG)، تشمل الآتي:

صورة شخصية حديثة.

بطاقة رقم قومي سارية (الوجهين).

شهادة المؤهل الدراسي الأساسي والمؤهل الأعلى إن وجد.

كارنيه القيد بنقابة المهندسين (ساري المفعول).

شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة المتقدمين من ذوي الإعاقة.

إيصال سداد رسوم التقديم البنكي.

وشدد الجهاز على أنه لن يعتد بأي طلب لا يتضمن مستندات أصلية ملونة، باستثناء مستند الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة الذي يمكن أن يكون بصورة واضحة.

موعد وطريقة التقديم

يفتح باب التقديم للمسابقة رسميا اعتبارا من يوم 5 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر 2025 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، وهي المنصة الرسمية التي خصصها الجهاز لنشر الوظائف الشاغرة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

