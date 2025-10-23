قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
خالد يوسف

تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث يواصل برنامج «تكافل وكرامة» دوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، الذي يستفيد منه أكثر من 22 مليون مواطن ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

وعن كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، فإنه يستطيع المواطن الاستعلام عن حالة استحقاقهم في البرنامج إلكترونيًا من خلال الرقم القومي فقط، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الخدمة، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

ـ يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة (ضغط هنـــــــــــــــا)

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا

ـ اضغط على عرض سوف تظهر إذا كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي ميزة التعرف على الأسماء الجديدة المنضمة لبرنامج تكافل وكرامة فور اعتمادها ضمن قوائم المستحقين الجدد، حيث يتم تحديث هذه القوائم دوريًا بعد مراجعة دقيقة من لجان الفحص الميداني، للتأكد من استحقاق الأسر والأفراد بناءً على معايير الدخل والحالة الاجتماعية.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على نتائجهم من خلال بوابة تكافل وكرامة الإلكترونية أو عبر الخط الساخن 19680، حيث تظهر نتيجة الاستعلام إحدى الحالات الثلاث:

ـ مقبول ويستحق الصرف.

ـ تحت المراجعة لحين استكمال البيانات.

ـ مرفوض لعدم انطباق شروط البرنامج.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي، آلية ميسرة للنساء المتزوجات للاستعلام عن حالة صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بهن إلكترونيًا، فمن خلال إدخال الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للوزارة، تستطيع معرفة إذا كانت بطاقتها سارية أو موقوفة أو قيد المراجعة، دون الحاجة لزيارة الوحدة الاجتماعية.

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة تقديم التظلمات الإلكترونية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، في حال ظهور نتيجة “موقوف مؤقتًا” أو “غير مستحق”.

ويمكن تقديم التظلم بسهولة عبر الموقع الرسمي بإدخال الرقم القومي، وكتابة سبب الاعتراض مع رفع المستندات الداعمة، مثل إثبات الدخل أو التقارير الطبية أو شهادات الميلاد.

على أن يتم مراجعة الطلب من قبل اللجان المختصة خلال فترة وجيزة، ثم إخطار المواطن بنتيجة التظلم إلكترونيًا أو عبر رسالة نصية، كما يمكن التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع لها المواطن لتقديم التظلم يدويًا في حال تعذر استخدام الوسائل الإلكترونية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 سيبدأ في يوم 15 نوفمبر، لكافة المستفيدين، بما في ذلك حاملو بطاقات ميزة والمحافظ الإلكترونية.

وتتم عملية الصرف من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، أو عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

سليم سحاب وهاني فرحات
تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
