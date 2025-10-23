بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة حول زواج الفنانة منة شلبي من المنتج أحمد الجنايني بالتوازي مع وجودهما في الجونة.

https://www.youtube.com/shorts/pay-FXdcZZQ

تواجدت الفنانة منة شلبي منذ يوم ١٦ أكتوبر الحالي لحضور حفل افتتاح وندوة تكريمها في مهرجان الجونة بعد منحها جائزة الإنجاز الإبداعي .

وفي ندوة تكريمها حرص العديد من الفنانين والمشاهير على التواجد والحضور وكان في مقدمة الصفوف المنتج أحمد الجنايني الذي حرص على حضور ندوتها كاملة.

وردت منة شلبي مؤخراً على أنباء زواجها وكونها أحدث عروس بالوسط الفني ولكنها لم تعلق بشكل قاطع وردت قائلة:" قولوا يا رب".

عبّرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "كلمة إبداعي كانت كبيرة بالنسبة لي، لأن جزءًا كبيرًا من عمري وحياتي مكرّس للعمل، فأنا أعمل منذ كان عمري 16 عامًا، ولو في أي ارتباط في حياتي فهو ارتباطي بالفن، أنا تزوجت شغلي طول عمري".

وأضافت منة شلبي خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"كل دور عملته بمثابة ابني، أراعيه وأمنحه وقتًا ومساحة أكبر مما أمنحه لنفسي، منذ لحظة موافقتي على الفيلم وحتى نهايته، فهو بالنسبة لي مثل ابني".