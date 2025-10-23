قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، أن النادي الأهلي كان ولا يزال صاحب الفضل على الجميع، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف الملفات، بفضل العمل الجماعي وروح الانتماء التي تجمع أبناء الأهلي.

جاء ذلك خلال الندوة الانتخابية الثالثة لقائمة الخطيب ، والتي عُقدت مساء اليوم الخميس بفرع النادي في مدينة نصر، وشهدت حضورًا كبيرًا وتفاعلًا لافتًا من الأعضاء، في إطار استعدادات القائمة للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري.

وقال الخطيب: «نحن نعمل باستمرار على تطوير النادي الذي نعتبره ملكًا لأعضائه وجماهيره، والجميع يتحمل مسؤولية الحفاظ على مكانته وريادته. الأهلي يمتلك مقرًا وثلاثة فروع، وكل منها نادٍ متكامل يضم هيكلًا إداريًا يقدم خدماته للأعضاء، ولدينا خطة واضحة لاستكمال أعمال التطوير والإنشاء في الفروع كافة».

وأضاف: «الأهلي صاحب فضل على الجميع، وقد التزمنا ببرنامج خدمي متكامل. كنت حريصًا على التواجد داخل النادي بصفة دائمة، رغم ظروفي الصحية، حيث نصحني الأطباء أكثر من مرة بالراحة التامة، خاصة بعد إصابتي بالإجهاد، لكنني لم أتمكن من ذلك بسبب التزامات العمل داخل النادي، إلى جانب الظروف الصعبة التي مرت بها الإدارة عقب مرض  الراحل العامري فاروق – رحمه الله».

وتابع: «قبل أحد اجتماعات مجلس الإدارة خضعت لفحوصات طبية، وبعدها أكد الطبيب ضرورة التوقف والابتعاد عن الضغوط. بالفعل قررت الاعتذار عن الاستمرار، لكن ما شاهدته من دعم كبير في اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بتعديل اللائحة، ومطالبات الأعضاء والجماهير باستكمال المهمة، جعلني أقرر الترشح من جديد لاستكمال المسيرة».

وأوضح الخطيب أنه اختار قائمته الانتخابية بعناية شديدة، مراعيًا ظروفه الصحية، بحيث يتم توزيع الملفات والأدوار على جميع الأعضاء لضمان استمرار منظومة العمل باحترافية وكفاءة.

وأكد رئيس الأهلي أن ما تحقق من نجاحات منذ تأسيس النادي عام 1907 هو ثمرة تكامل الأجيال وتنافس المجالس المتعاقبة في خدمة الكيان، مضيفًا: «منذ ثماني سنوات وضعنا رؤية واضحة كانت بمثابة دستور لنا، أهم بنودها الحفاظ على تاريخ الأهلي وتطوير مؤسساته وحماية مبادئه. الأهلي كيان كبير له تقاليده وثوابته التي لا تتغير».

ووجه الخطيب التحية إلى المستشار محمود فهمي، أحد أبرز القامات القانونية في تاريخ النادي، مثمنًا حضوره الندوة رغم حالته الصحية، ومؤكدًا أنه نموذج للعطاء والانتماء دون مقابل.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت من خلال إدارة محترفة ورؤية اقتصادية قائمة على تنمية الموارد المالية، مضيفًا: «كل مجالس الأهلي السابقة كان لها بصمات مميزة، لكن من 2017 حتى 2025 شهد النادي طفرة حقيقية على كافة المستويات، وأخص بالذكر الراحل العامري فاروق الذي قدم جهودًا عظيمة طوال السنوات الماضية».

وأوضح الخطيب أن مجلس الإدارة الحالي كان حريصًا على صياغة لائحة النظام الأساسي بعد حوار مجتمعي موسع، بمشاركة عدد كبير من القامات القانونية والخبراء، ما أسفر عن خروج «دستور الأهلي» الذي يمثل ضمانة حقيقية لحماية الكيان وزيادة استثماراته.

وأضاف : «حققنا طفرة غير مسبوقة على مستوى المنشآت والموارد المالية، بدأنا العمل في فرع التجمع رغم التحديات المالية وسداد أكثر من 300 مليون جنيه، واليوم تجاوزت قيمة العضويات مليارًا ونصف المليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الأهلي وقيمة أعضائه، وسنواصل العمل بنفس الروح لاستكمال ما بدأناه من إنجازات».

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
