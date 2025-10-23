شاهد .. نص رسالة الرئيس السيسي في سجل كبار زوار البرلمان الأوروبي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد زيارة العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك في القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما التقى سيادته بـ ملك بلجيكا وبعدد من القادة والمسئولين الأوروبيين.



وخلال الزيارة إلى بروكسل، اجتمع الرئيس السيسي اليوم بالسيدة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في إطار زيارته إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في سجل كبار الزوار داخل البرلمان الأوروبي.

وجاءت كلمة الرئيس السيسي المسجلة كالآتي:

"تشرفت اليوم بزيارة مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، والالتقاء بالسيدة روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان، وإنه لمن دواعي سروري أن أتواجد في هذه المؤسسة العريقة التي تضطلع بدور محوري في قيم السلام والوحدة والاستقرار والرفاهية للشعوب الأوروبية الصديقة".

وأكمل الرئيس السيسي: "من خلال ممارسة ديمقراطية فريدة، تعبر عن قيم أوروبية راسخة وآمال وتطلعات الملايين من الطامحين في مستقبل مشرق لأوروبا".

وتابع الرئيس السيسي: "إن مصر تكن تقديرا كبيرا لشراكاتها الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وتثمن الدور الأوروبي الهام الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في تعزيز تلك الشراكة وترسيخها، تأسيسا على قيم الاحتران المتبادل والمصالح المشتركة ووحدة الهدف والمصير بين أوروبا وجيرانها، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية، التي ستظل دائما وشعبها العظيم صديقا مخلصا ومحبا لجميع شعوب العالم".