الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
عبد العزيز جمال

يشغل بال موظفي الحكومة موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 ، حيث زفت الحكومة بشرى سارة إلى نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، بعدما أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025، وذلك للتخفيف على الموظفين وتيسير حصولهم على مستحقاتهم المالية قبل نهاية الشهر.

تبكير موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الخميس 23 أكتوبر بدلاً من الجمعة 24 أكتوبر، ويستمر حتى الاثنين 27 أكتوبر لبقية الوزارات والهيئات الحكومية.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATM

وأكدت الوزارة أن جميع الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتاح للموظفين السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو فروع البنوك في أي وقت، دون الحاجة إلى التزاحم أمام منافذ الصرف.

تفاصيل خطة صرف المرتبات

وفقًا لبيان وزارة المالية، فإن صرف مرتبات أكتوبر 2025 سيجري على مدار خمسة أيام متتالية، لتجنب الازدحام وضمان سهولة السحب الإلكتروني. 

كما حددت الوزارة أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية للعاملين. 

وأشارت إلى أن النظام الإلكتروني الموحد يضمن سرعة وصول الرواتب إلى الحسابات البنكية فور اعتمادها، ضمن خطة التحول الرقمي الكامل في عمليات الصرف.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2025

أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة للحصول على المرتبات بسهولة وأمان، وتشمل:

فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري التي تعمل ضمن منظومة الصرف الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف طوال اليوم بمجرد إتاحتها في النظام المالي الإلكتروني، داعية الموظفين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التزاحم، حيث يمكنهم السحب في أي وقت من اليوم دون تأخير.

ماكينات الصراف الآلي

مرتبات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة 

أكدت وزارة المالية أن مرتبات أكتوبر 2025 تتضمن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي وفق الموازنة العامة للدولة، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للدرجات الأدنى، إضافة إلى العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الإضافي.

وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة ومواكبة معدلات التضخم.

جدول صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

كشفت وزارة المالية عن الجدول الكامل لصرف المرتبات للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 على النحو التالي:

مرتبات أكتوبر 2025: من الخميس 23 أكتوبر حتى الاثنين 27 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

مرتبات نوفمبر 2025: من الأحد 24 نوفمبر حتى الخميس 27 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

مرتبات ديسمبر 2025: من الأربعاء 24 ديسمبر حتى الأحد 28 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

الرواتب عبر البطاقات البنكية

أكدت وزارة المالية أن جميع موظفي الدولة سيحصلون على رواتبهم من خلال بطاقات المرتبات البنكية، التي تتيح السحب على مدار الساعة من أي ماكينة صرف آلي. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الكامل نحو نظام الدفع الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وتقليل التعاملات النقدية المباشرة، وتحقيق سهولة وأمان في عمليات الصرف.

استمرار خطة التبكير في صرف المرتبات

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 يأتي استجابة لتوجيهات الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في فترات المواسم الدراسية.

جاهزية المنظومة الإلكترونية للصرف

أكدت وزارة المالية أن النظام الإلكتروني الحكومي أصبح قادرًا على إدارة عمليات الصرف بدقة وسرعة عالية، مشيرة إلى أن جميع الجهات الحكومية باتت مرتبطة إلكترونيًا بمركز الدفع الموحد الذي يتيح صرف المرتبات بشكل فوري وآمن.

