وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة
أخبار البلد

13800 جنيه أعلى درجة .. جدول مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين وموعد صرفها

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025
موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

أيام قليلة وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات أكتوبر2025 للموظفين والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة والذين يصل عددهم إلى حوالي4.5 مليون موظف .

وتؤكد وزارة المالية أن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 ستُنفذ بدقة وفق الجدول المعلن، لضمان حصول جميع العاملين بالدولة على رواتبهم في مواعيدها المحددة من دون تأخير، بما يحقق الانضباط المالي ويسهم في استقرار الحياة المعيشية للموظفين.

تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بدلا من 24  لبعض الوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة، ويستمر حتى يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 لباقي العاملين بالدولة.

 وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة عبر ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنوك المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025


وأعلنت وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات أكتوبر 2025 ستبدأ يوم الأربعاء 23 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 29 أكتوبر 2025، بحيث يتم توزيع الصرف على عدة أيام وفقا للوزارات والهيئات المختلفة لتيسير الإجراءات على الموظفين . 

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين
وزير المالية

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

  • الأحد 26 أكتوبر: تبدأ عمليات الصرف للعاملين في وزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التنمية المحلية، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والتخطيط، إلى جانب الجهات والهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية.
  • من 27 إلى 29 أكتوبر: يتم إتاحة صرف المرتبات لباقي العاملين في الوزارات والهيئات الأخرى الذين لم يتمكنوا من الصرف في الأيام المحددة، من خلال ماكينات الصراف الآلي أو عبر فروع البنوك ومكاتب البريد في مختلف المحافظات.

جدول مرتبات الموظفين 2025 

بعد زيادة المرتبات 2025 في يوليو الماضي، نستعرض لكم جدول مرتبات موظفي الحكومة بعد رفع الحد الأدنى للأجور.

-الدرجة الممتازة: 13800 جنيه.
-الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11800 جنيه.
-درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10300 جنيه.
-الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9800 جنيه.
-الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 8500 جنيه.
-الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 8000 جنيه.
-الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 7300 جنيه.
-الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 7100 جنيه.
-الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 7100 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر
موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2025

أتاحت وزارة المالية أمام الموظفين أكثر من طريقة للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة، وتشمل:

  • فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.
  • مكاتب البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

موعد مرتبات شهر نوفمبر 2025

اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر، فيما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

تبدأ المالية في صرف مرتبات ديسمبر 2025، ابتداء من 24 ديسمبر 2025، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

وزارة المالية مرتبات أكتوبر 2025 صرف مرتبات أكتوبر 2025 مرتبات شهر أكتوبر زيادة المرتبات 2025

