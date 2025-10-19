إقبال على شهادات بنك مصر الجديدة

يقبل عدد كبير من المواطنون الراغبين في اللاستثمار في شراء الشهادات البنكية خاصه من بنك مصر، وذلك في ظل ما تشهدة شهادات بنك مصر 2025 والتي تعد واحدة من أبرز الأدوات الادخارية التي يقبل عليها المواطنون الباحثون عن عائد مرتفع واستثمار آمن، في ظل التغيرات التي يشهدها سوق الفائدة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

وتأتي شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في مقدمة الشهادات الأعلى عائدا، لما توفره من توازن بين العائد المجزي والاستقرار المالي على مدار فترة الاستثمار.

بنك مصر

تمنح شهادة ابن مصر عائدا متناقصا بإجمالي 51% خلال ثلاث سنوات، موزعا كالتالي:

السنة الأولى: 20.5%

السنة الثانية: 17%

السنة الثالثة: 13.5%

وبناء على ذلك، فإن من يستثمر مليون جنيه في هذه الشهادة يحصل على عائد إجمالي يقدر بنحو 510 آلاف جنيه خلال مدة الشهادة، ما يجعلها من أكثر الخيارات الادخارية جذبا في السوق المصرفي المصري خلال عام 2025.

خفض جديد في العائد



أعلن بنك مصر مؤخرا خفضا بنحو 3% على عوائد الشهادات الادخارية، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أي ما يعادل 2%، وسط توقعات بمراجعة جديدة للعائد خلال اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك لتحديد العائد النهائي وفقا لمستجدات السياسة النقدية.

ويواصل البنك طرح شهادته الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت لمدة ثلاث سنوات، بعد أن قرر إيقاف الشهادات ذات العائد السنوي الثابت، كما قام بتقليص العائد على شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير المرتبط بسعر الكوريدور الذي يحدده البنك المركزي المصري.

تفاصيل شهادة بنك مصر 2025

مدة الشهادة: 3 سنوات

دورية صرف العائد: شهريا

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

العائد ثابت طوال مدة الشهادة

يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان

لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

تسترد بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة

وتأتي هذه الشهادة في إطار حرص بنك مصر على تقديم منتجات مصرفية متنوعة تواكب تطلعات العملاء وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق عائد مناسب وتقليل معدلات المخاطر، بما يعزز ثقة العملاء في أدوات الادخار المحلية ويحفز الاستثمار في النظام المصرفي المصري.