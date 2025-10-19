قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إقبال على شهادات بنك مصر الجديدة

شهادات بنك مصر الجديدة
شهادات بنك مصر الجديدة
محمد غالي

يقبل عدد كبير من المواطنون الراغبين في اللاستثمار في شراء الشهادات البنكية خاصه من بنك مصر، وذلك في ظل ما تشهدة شهادات بنك مصر 2025 والتي تعد واحدة من أبرز الأدوات الادخارية التي يقبل عليها المواطنون الباحثون عن عائد مرتفع واستثمار آمن، في ظل التغيرات التي يشهدها سوق الفائدة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

وتأتي شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في مقدمة الشهادات الأعلى عائدا، لما توفره من توازن بين العائد المجزي والاستقرار المالي على مدار فترة الاستثمار.

بنك مصر

تمنح شهادة  ابن مصر  عائدا متناقصا بإجمالي 51% خلال ثلاث سنوات، موزعا كالتالي:

السنة الأولى: 20.5%
السنة الثانية: 17%
السنة الثالثة: 13.5%

وبناء على ذلك، فإن من يستثمر مليون جنيه في هذه الشهادة يحصل على عائد إجمالي يقدر بنحو 510 آلاف جنيه خلال مدة الشهادة، ما يجعلها من أكثر الخيارات الادخارية جذبا في السوق المصرفي المصري خلال عام 2025.

خفض جديد في العائد


أعلن بنك مصر مؤخرا خفضا بنحو 3% على عوائد الشهادات الادخارية، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أي ما يعادل 2%، وسط توقعات بمراجعة جديدة للعائد خلال اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك لتحديد العائد النهائي وفقا لمستجدات السياسة النقدية.

ويواصل البنك طرح شهادته الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت لمدة ثلاث سنوات، بعد أن قرر إيقاف الشهادات ذات العائد السنوي الثابت، كما قام بتقليص العائد على شهادة  يوماتي  ذات العائد اليومي المتغير المرتبط بسعر الكوريدور الذي يحدده البنك المركزي المصري.

تفاصيل شهادة بنك مصر 2025

مدة الشهادة: 3 سنوات
دورية صرف العائد: شهريا
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
العائد ثابت طوال مدة الشهادة
يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء
يمكن الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان
لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء
تسترد بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة

وتأتي هذه الشهادة في إطار حرص بنك مصر على تقديم منتجات مصرفية متنوعة تواكب تطلعات العملاء وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق عائد مناسب وتقليل معدلات المخاطر، بما يعزز ثقة العملاء في أدوات الادخار المحلية ويحفز الاستثمار في النظام المصرفي المصري.

شهادات بنك مصر بنك مصر شهادات بنك مصر 2025 البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزارة التخطيط تروج السردية الاقتصادية خلال جولة ببروكسل وروما وواشنطن

سلع غذائية

جمعية "عين": السوق يثبت توازنه بعد زيادة أسعار الوقود

جانب من المؤتمر

مي خيري: تعزيز ثقافة سلامة الغذاء ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد