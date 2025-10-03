بعد خفض الفائدة.. شهادات ادخار بنك مصر لأفضل استثمار

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه أمس الخميس 2 أكتوبر 2025 توجها نحو التيسير النقدي، وغالبا ما يكون مدفوعا بتحسن مؤشرات التضخم أو الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي.

في ضوء هذا القرار، تتجه البنوك العاملة في السوق المحلي إلى إعادة تقييم أدواتها الادخارية واستراتيجياتها لجذب الودائع.

ويقدم بنك مصر عدد من الشهادات الادخار بالعملة المحلية، ليقدم افضل الطرق الاستثمارية بمجال الشهادات البنكبة.

بنك مصر

أنواع شهادات الادخار بالعملة المحلية من بنك مصر

شهادة "يوماتي" – ذات العائد اليومي المتغير

العائد: 21.75% سنويا (متغير) يصرف يوميا

(يعادل سعر الكوريدور للإيداع 0.25%)

الفئة المستهدفة: الأفراد الطبيعيين فقط (مصريين أو أجانب)

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الاسترداد: بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كليا أو جزئيا وفقا لقواعد الاسترداد

الاقتراض بضمان الشهادة: متاح

طرق الشراء:

فروع بنك مصر

الإنترنت البنكي

الموبايل البنكي

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

البريد الإلكتروني للعملاء المقيمين بالخارج:

(mailto:[email protected])

غرامات الاسترداد المبكر:

مدة الاحتفاظ بالشهادة نسبة الخصم من العائد



خلال السنة الأولى 3%

خلال السنة الثانية 2%

خلال السنة الثالثة 1%

شهادة "ابن مصر" الثلاثية ذات العائد المتناقص

العائد: شهري بمعدل تنافسي يتناقص سنويا

الفئة المستهدفة: الأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الاسترداد: بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كليا أو جزئيا وفقا لقواعد الاسترداد

الاقتراض بضمان الشهادة: متاح

شهادة "القمة" – ذات العائد الثابت

العائد: ثابت يصرف شهريا طوال مدة الشهادة

الفئة المستهدفة: الأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الاسترداد: بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كليا أو جزئيا وفقا لقواعد الاسترداد

الاقتراض بضمان الشهادة: متاح

شهادة الادخار ذات العائد الثابت – لمدة 5 سنوات

العائد:

شهريا أو سنويا (حسب نوع الشهادة)

ثابت طوال فترة الشهادة

الفئة المستهدفة: الأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 5 سنوات

الحد الأدنى للشراء:

1200 جنيه ومضاعفاتها (للعائد الشهري)

1000 جنيه ومضاعفاتها (للعائد السنوي)

الاسترداد: بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كليا أو جزئيا وفقا لقواعد الاسترداد