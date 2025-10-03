قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
أخبار البلد

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

شهادات البنك الأهلي المصري
شهادات البنك الأهلي المصري
محمد غالي

تتجه البنوك العاملة في السوق المحلي إلى إعادة تقييم أدواتها الادخارية واستراتيجياتها في جذب الودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير أمس الخميس 2 أكتوبر 2025.

شهادات البنك الأهلي المصري

 وفي هذا السياق، تستعد إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري لعقد اجتماع حاسم يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، بهدف مراجعة أسعار الفائدة المطبقة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير.

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري وفر مجموعة متنوعة من الشهادات البلاتينية التي تتيح للعملاء فرص ادخار متعددة بعوائد متفاوتة، لتناسب احتياجات مختلف الشرائح الاستثمارية، سواء الباحثين عن عائد ثابت أو آخر متدرج أو مرتبط بتحركات أسعار الفائدة. 

وتعد هذه الشهادات من أبرز المنتجات الادخارية في السوق، حيث تمنح العملاء مرونة في اختيار نوع العائد ومدة الاستثمار مع ضمان الأمان الكامل لرأس المال.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تأتي في المقدمة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، والتي تمتد لثلاث سنوات، وتمنح العميل عائدا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة. 

ويحتسب العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان، بينما لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور ستة أشهر.

شهادة بلاتينية بعائد متدرج سنوي

كما يتيح البنك شهادة بلاتينية أخرى بعائد متدرج سنوي، لمدة ثلاث سنوات أيضا، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة. 

ويصرف العائد بشكل سنوي طوال مدة الشهادة، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض، والحد الأدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته.

الشهادة البلاتينية ذات الثلاث سنوات

وبالنسبة للراغبين في عائد ثابت، يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات الثلاث سنوات، والتي توفر عائدا بنسبة 17% شهريا أو 21.25% ربع سنوي، مع احتساب العائد من اليوم التالي للشراء. 

وتتميز هذه الشهادة بثبات العائد طوال مدتها، مما يجعلها خيارا مناسبا لمن يبحث عن استقرار مالي دون التأثر بتقلبات السوق.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، فهي مخصصة للعملاء الذين يفضلون الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة. 

حيث يرتبط عائدها بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%، ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تغيير في السعر المعلن. 

ويحتسب العائد من يوم العمل التالي للشراء، مع التزام البنك بنفس شروط الاسترداد والاقتراض.

وجميع هذه الشهادات يمكن شراؤها بحد أدنى يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، مع مرونة في الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان متنوعة. 

وتؤكد هذه الباقة حرص البنك الأهلي المصري على توفير أدوات استثمارية تناسب مختلف التوجهات، سواء الباحثين عن دخل ثابت، أو الراغبين في الاستفادة من العوائد المتغيرة، أو من يفضلون العوائد المتدرجة عبر السنوات.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة

وقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة جاء بعد تقييم شامل لأداء الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم معدلات الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، مع السيطرة على مستويات التضخم التي شهدت تراجعا نسبيا في الفترة الأخيرة. 

شهادات البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري شهادات شهادات البنك شهادات البنك الأهلي

