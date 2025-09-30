نائب محافظ الجيزة تشارك في فعالية مستشفى 57357 لدعم بنك الدم

شاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بالإنابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في الفعالية التي نظمتها مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 تحت شعار "نحو شراكة مجتمعية مستدامة"، وذلك في إطار مبادرة المؤسسة لدعم مشروع تطوير بنك الدم بالمستشفى وذلك بحضور نائب محافظ القاهرة .



وخلال مشاركتها، أشادت نائب محافظ الجيزة بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة 57357 في خدمة قطاع الرعاية الصحية للأطفال، مؤكدة أن المستشفى يعد صرحًا طبيًا عالميًا يحتذى به في تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية المجانية للأطفال مرضى السرطان.

وأضافت أن محافظة الجيزة حريصة على دعم مثل هذه المبادرات التي تعكس قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.

كما أكدت أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة، وتدعم بقوة كل الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داعية مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تعزيز مساهماتهم في هذا المجال الحيوي.

واختتمت نائب المحافظ كلمتها بالتأكيد على أن محافظة الجيزة ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد مجتمعي أو تنموي يهدف لخدمة المواطنين، وخاصة في قطاع الصحة الذي يعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية.