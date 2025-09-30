قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
خلال ساعات.. بدء التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم| إليك الخطوات
أعلى معدل في تاريخها.. 20 % ارتفاعا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة
محافظات

لتحسين جودة الحياة.. محافظ الجيزة يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى – المدن الجديدة) والتي تنظمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية.

وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأندرياس باوم سفير دولة سويسرا في مصر، وستيفان غيمبيرت المدير الإقليمي لدول «مصر – اليمن – جيبوتي» بمجموعة البنك الدولي، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الجهات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية.


وأكد محافظ الجيزة في كلمته أن الاستراتيجية تمثل خطوة نوعية نحو بناء مدن مكتفية ذاتيًا تعتمد على الكوادر الوطنية والبنية التكنولوجية المتطورة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار النجار إلى أن الدولة المصرية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنّت منذ انطلاقتها نهجًا قائمًا على التخطيط الممنهج والتعامل العلمي مع التحديات، وهو ما انعكس في إنجازات ملموسة بمجال التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة.

وأوضح أن الدولة نجحت في كسر حواجز التردد لدى المواطنين تجاه الانتقال إلى المدن الجديدة عبر توفير مقومات معيشية متكاملة حوّلت الصحراء إلى مجتمعات عمرانية نابضة بالحياة لافتًا إلى أن ذلك ساهم في توفير سكن ملائم لمختلف الشرائح، وتقليل الضغط على الوادي والدلتا، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة مشكلات التكدس والتلوث والعشوائيات.
وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة وضعت رؤية متكاملة تتماشى مع "رؤية مصر 2030"، ترتكز على إدماج التطبيقات الذكية في إدارة المدن الجديدة لرفع كفاءة الخدمات والتوسع في مشروعات النقل الأخضر للحد من الانبعاثات وتخفيف التكدسات المرورية، بجانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة مع التركيز على تحسين الخدمات الاجتماعية والإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية.

واختتم النجار تصريحاته بتوجيه الشكر لكافة الشركاء والداعمين، وعلى رأسهم الحكومة السويسرية وسفارة سويسرا بالقاهرة ومجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى الوزارات المعنية وفي مقدمتها: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين الدولة وشركائها الدوليين يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة.

محافظ الجيزة الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية وزارة الإسكان

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد عبد الرحمن

محمد عبد الرحمن يكشف سر انجذابه لفيلم ماما وبابا.. خاص

هشام ماجد

هشام ماجد يساند فتاة مصابة بسرطان الدم بزيارة مفاجئة

إحتفالية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية

الموسيقى العربية بالأوبرا تحيى الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم فى البحرين

بالصور

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الشرقية تمنع الصيد الجائر «بالكهرباء» وتضبط 9 مراكب بمركز ترعة الإسماعيلية

الصيد
الصيد
الصيد

رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها

شاومي وتسلا
شاومي وتسلا
شاومي وتسلا

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

