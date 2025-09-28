قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ الجيزة يلتقي مستثمري المنطقة الصناعية عرب أبو ساعد بالصف لبحث المشاكل والتحديات

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

واصل إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن والمشرف العام علي المنطقتين الصناعيتين عرب أبوساعد بمركز الصف وجرزا بمركز العياط لقاءاته مع المستثمرين، وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من مستثمري المنطقة الصناعية عرب أبو ساعد بمركز الصف بحضور محمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة لبحث المشكلات التي يواجهها المستثمرون بالمنطقة الصناعية لوضع الحلول المناسبة لها وعمل مخطط التطوير للمنطقة وترفيقها بالكامل.

وأشار نائب محافظ الجيزة، إلى أن المصنعين هم شركاء التنمية في المرحلة المقبلة وأن المحافظة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين، موضحا بأن المحافظة عقدت اجتماعات مع مسؤولي البنك الأهلي المصري لعرض وبحث عرض البنك منح المستثمرين قروض ميسرة لتقنين أوضاعهم وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة لمصانعهم وانشطتهم إيمانا منها بأهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء كلا من محمود فوزي رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية بالمحافظة وفرج عبد العاطي رئيس مركز الصف وعبد الله حسين رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية عرب أبو ساعد وعلي سينجر رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية جرزا وهيام البطاوي مدير أدارة الاستثمار بالمحافظة وعصام أبو العلا 
رئيس الجهاز التنفيذي لمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

