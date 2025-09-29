ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورات وصورًا مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تزعم وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما أقدم شخص ملثم على توزيع أكياس طعام مسممة بين الكلاب الضالة.

ووفق ما تم تداوله، أسفرت الواقعة عن نفوق ما يقرب من 500 كلب، في مشهد مأساوي أثار حالة واسعة من الغضب والجدل، وسط دعوات بفتح تحقيق عاجل وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد الحيوانات.

المنشورات التي غزت منصات التواصل أرفقت بها صور قيل إنها توثق الحادث، غير أن متابعين أشاروا إلى أنها مخلقة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي زاد من حالة الجدل حول حقيقة الواقعة.

من جانبها، أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة بدأت فحص ما جرى تداوله، لبيان مدى صحته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي وقائع.