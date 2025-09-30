محافظ الجيزة يفتتح توسعات الرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإفتتاح توسعات الرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام.

وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية.

كما اطمأن محافظ الجيزة، على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما تابع المحافظ، انتظام عمل الأطقم الطبية وفرق التمريض خلال الورديات المختلفة كما راجع سجلات دخول الحالات بالإضافة إلى زيارته لقسم الأطفال ووحدة العناية المركزة.

وكلف المحافظ إدارة المستشفى بعمل حصر دقيق للعناصر البشرية من أطباء وممرضين وإداريين، لتحديد النواقص ودراسة إمكانية توفيرها بما يحقق انتظام الخدمة الطبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان .

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة تولي ملف الصحة أهمية قصوى، وأن محافظة الجيزة تواصل دعمها الكامل للقطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة وآمنة تليق بالمواطنين.