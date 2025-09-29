قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظات

محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتغيير خط سير جولته للقيام بزيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو النمرس المركزي لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى . 
وخلال الزيارة وقف المحافظ على شباك صرف العلاج للمرضي موجهاً برفع كفاءة الخدمة المقدمة وتوفير مقاعد انتظار مناسبة تخفف من معاناة المترددين على المستشفى مع التأكيد على زيادة تواجد الأطباء والإداريين في الأماكن الأكثر إقبالاً لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصول المرضى على الدواء.
وتابع المحافظ خلال جولته انتظام عمل الأطقم الطبية وفرق التمريض خلال الورديات المختلفة كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وراجع سجلات دخول الحالات بالإضافة إلى زيارته لقسم الأطفال ووحدة العناية المركزة.
وكلف المحافظ إدارة المستشفى بعمل حصر دقيق للعناصر البشرية من أطباء وممرضين وإداريين، لتحديد النواقص ودراسة إمكانية توفيرها بما يحقق انتظام الخدمة الطبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان . 
كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء امتداد جديد لوحدة الرعاية المركزة بالمستشفى بسعة 5 أسرة موجهًا بسرعة الانتهاء من التنفيذ لزيادة القدرة الاستيعابية وتخفيف الضغط على المرضى مؤكداً عن تدعيم مستشفى أبو النمرس المركزي بعدد من التجهيزات الطبية الحديثة التي تم إدخالها مؤخراً . 
لافتاً انه  تم تركيب جهاز الأشعة C-Arm والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لتشغيله، إلى جانب الانتهاء من تركيب جهاز الماموجرام وتشغيله للكشف المبكر عن أورام الثدي. 
كما يجري حالياً تجهيز قسم الرعاية المتوسطة بطاقة 4 أسرة والانتهاء من التجهيزات الطبية النهائية لبدء الخدمة و تدعيم قسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة من بينها جهاز الموجات فوق الصوتية (Ultrasound Therapy) الذي يساعد في تسكين الألم وتسريع التئام الأنسجة وتقليل الالتهابات وجهاز التنبيه الكهربائي (Electrical Stimulation) الذي يعمل على تنشيط العضلات والأعصاب وتحسين الدورة الدموية بما يساهم في استعادة الحركة والوظائف بشكل أسرع بعد الإصابات أو العمليات الجراحية.
وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل على متابعة أداء المستشفيات بشكل دوري بما يضمن تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المنشآت الصحية لخدمة أهالي الجيزة.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

جامعة الأزهر

شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

طارق يحيي

طارق يحيى: محظوظين بتواجد الأهلي والزمالك في الكرة المصرية.. وجمهور الأبيض راض عن فيريرا

سيراميكا كليوباترا

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة في الدوري

حمادة صدقي

حمادة صدقي: تريزيجيه مفتاح الأهلي.. والزمالك يمتلك ثلاثي قوي

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى وتعزيز المناعة

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

