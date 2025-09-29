محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتغيير خط سير جولته للقيام بزيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو النمرس المركزي لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

وخلال الزيارة وقف المحافظ على شباك صرف العلاج للمرضي موجهاً برفع كفاءة الخدمة المقدمة وتوفير مقاعد انتظار مناسبة تخفف من معاناة المترددين على المستشفى مع التأكيد على زيادة تواجد الأطباء والإداريين في الأماكن الأكثر إقبالاً لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصول المرضى على الدواء.

وتابع المحافظ خلال جولته انتظام عمل الأطقم الطبية وفرق التمريض خلال الورديات المختلفة كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وراجع سجلات دخول الحالات بالإضافة إلى زيارته لقسم الأطفال ووحدة العناية المركزة.

وكلف المحافظ إدارة المستشفى بعمل حصر دقيق للعناصر البشرية من أطباء وممرضين وإداريين، لتحديد النواقص ودراسة إمكانية توفيرها بما يحقق انتظام الخدمة الطبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان .

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء امتداد جديد لوحدة الرعاية المركزة بالمستشفى بسعة 5 أسرة موجهًا بسرعة الانتهاء من التنفيذ لزيادة القدرة الاستيعابية وتخفيف الضغط على المرضى مؤكداً عن تدعيم مستشفى أبو النمرس المركزي بعدد من التجهيزات الطبية الحديثة التي تم إدخالها مؤخراً .

لافتاً انه تم تركيب جهاز الأشعة C-Arm والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لتشغيله، إلى جانب الانتهاء من تركيب جهاز الماموجرام وتشغيله للكشف المبكر عن أورام الثدي.

كما يجري حالياً تجهيز قسم الرعاية المتوسطة بطاقة 4 أسرة والانتهاء من التجهيزات الطبية النهائية لبدء الخدمة و تدعيم قسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة من بينها جهاز الموجات فوق الصوتية (Ultrasound Therapy) الذي يساعد في تسكين الألم وتسريع التئام الأنسجة وتقليل الالتهابات وجهاز التنبيه الكهربائي (Electrical Stimulation) الذي يعمل على تنشيط العضلات والأعصاب وتحسين الدورة الدموية بما يساهم في استعادة الحركة والوظائف بشكل أسرع بعد الإصابات أو العمليات الجراحية.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل على متابعة أداء المستشفيات بشكل دوري بما يضمن تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المنشآت الصحية لخدمة أهالي الجيزة.