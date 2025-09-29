بعد فيديو تدافع طلاب أكتوبر .. استبعاد مدير المدرسة وإحالة المسؤولين للتحقيق

وجَّه سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضمنت:

استبعاد مدير المدرسة والمتسبب في الواقعة، وإحالة الواقعة للتحقيق الفوري.

جاء ذلك ردًا على ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحدى مدارس حدائق أكتوبر، وتداول مقطع فيديو يظهر حالة من الزحام والتدافع الشديد بين طلاب مدرسة طلعت حرب بمنطقة 800 فدان في حدائق أكتوبر الجديدة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين أولياء الأمور.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نزول لجنة من المديرية لمتابعة الموقف ميدانيا وذلك ضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، والتأكد من دخول وخروج الطلاب بأمان كامل.