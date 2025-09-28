قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك التعمير والإسكان يفتتح مبنى المبيت بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظة الفيوم

بنك التعمير والاسكان
بنك التعمير والاسكان
أحمد عبد القوى

في إطار مواصلة بنك التعمير والإسكان تعزيز دوره المجتمعي كمؤسسة مصرفية مسؤولة ومؤثرة في تنمية المجتمع، وتفعيلًا لاستراتيجيته في مجال المسؤولية المجتمعية والتي تضع دعم ذوي الهمم على رأس أولوياتها، قام البنك بافتتاح مبنى المبيت بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، حيث قام البنك بتنفيذ خطة تطوير شاملة لمبنى مبيت الطلاب بالمدرسة، تتضمن ترميم المبنى وإعادة تأسيس بنيته التحتية، بالإضافة إلى تأثيث وفرش غرف المبيت وتجهيزها، بهدف تقديم بيئة تعليمية ومعيشية آمنة تحفز الطلاب من ذوي الهمم على الاستمرار في الدراسة بما يضمن لهم فرصًا أفضل للنمو والتطور ويحد من معدلات التسرب التعليمي، وذلك بإجمالي مساهمات تصل إلى 2 مليون جنيه.

شهد الافتتاح حضور كلاً من الأستاذة جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وسفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب عدد من قيادات بنك التعمير والإسكان ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

وفي هذا السياق، أعرب السيد الأستاذ حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع مؤسسة صناع الخير، مشيدًا بجهودها في دعم الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على أن مشروع تطوير مبنى المبيت بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع يمثل خطوة محورية لدعم تعليم واندماج طلاب ذوي الهمم عبر تيسير استكمال مسيرتهم التعليمية بصورة آمنة.  

كما أوضح غانم أن هذا التعاون يعكس حرص بنك التعمير والإسكان على القيام بدوره المجتمعي لتحقيق التنمية الشاملة تماشياً مع رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، وذلك من خلال استراتيجية واضحة للمسئولية المجتمعية، ترتكز على دعم المبادرات والبرامج ذات الأثر الإيجابي والفعال في المجتمع، مؤكداً على عزم البنك مواصلة جهوده لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسهم دعم ذوي الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، بما يضمن دمجهم الكامل وخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.

     ومن جانبها أعربت الأستاذة جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، عن فخرها بمساهمة البنك في تطوير وتأهيل مبنى المبيت بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظة الفيوم، مؤكدة أن اختيار المدرسة جاء لكونها المؤسسة التعليمية الوحيدة في المحافظة المخصصة لخدمة الطلاب البنين من ذوي الإعاقة السمعية، وهو ما يمنح المشروع أهمية مضاعفة نظرًا لدوره الكبير في تيسير حياة الطلاب وتخفيف الأعباء عن أسرهم، بما يسهم في تعزيز فرص اندماجهم في المجتمع.

     وأكدت الجولي على أن دعم وتمكين ذوي الهمم يمثل مسارًا ثابتًا في استراتيجية بنك التعمير والإسكان للمسؤولية المجتمعية، وقناعة راسخة يعمل البنك على ترجمتها إلى مبادرات ومشروعات ذات أثر إيجابي ومستدام، مشيرة إلى قيام البنك بدعم مدرسة النور للمكفوفين بمدينة الفيوم من خلال إعادة تطويرها وتجديدها، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،  لدعم وتمكين طلاب الجامعات من ذوي الهمم من أسر الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تمكينهم أكاديميًا ومجتمعيًا وفتح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

تعمير اسكان تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

فورمالين.. حكاية امرأة هزمت السرطان لـ جمال مصطفى سعيد بهيئة الكتاب

هلا السعيد

هلا السعيد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

أيتن عامر

أيتن عامر تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد