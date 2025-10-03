كيفية دفع فواتير الكهرباء لشهر أكتوبر 2025.. خطوات الاستعلام والسداد

يبحث المواطنون عن كيفية دفع فواتير الكهرباء لشهر أكتوبر 2025، لدفع فاتورة الكهرباء بطرق سهلة وآمنة لسداد الفاتورة الشهرية عبر الوسائل الإلكترونية أو من خلال منافذ التحصيل المعتمدة.

وتوفر وزارة الكهرباء والتطبيقات البنكية وشركات الدفع الإلكتروني حلولا متعددة لتيسير عملية السداد، إلى جانب نشر إرشادات مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في فصل الخريف مع استمرار استخدام أجهزة التكييف.

كيفية دفع فواتير الكهرباء لشهر أكتوبر 2025

خطوات الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء عبر موقع الوزارة

يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية وسدادها إلكترونيا، وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة تبدأ بالدخول على قسم الخدمات، ثم اختيار الاستعلام عن الفواتير، وتحديد المحافظة التابع لها محل السكن، يليها إدخال بيانات الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام، ثم الضغط على زر الاستعلام.

بعد ظهور قيمة الفاتورة يمكن اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإنهاء العملية في دقائق معدودة.

وسائل دفع الفواتير للمشتركين

أتاحت وزارة الكهرباء العديد من الطرق لسداد قيمة الفواتير بما يتناسب مع طبيعة كل مواطن.

حيث يمكن السداد من خلال ماكينات التحصيل الإلكترونية المتوفرة في مكاتب البريد ومنافذ الدفع المختلفة مثل أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن، البنك الزراعي، مصاري وBee.

كما توجد 60 ألف مركز معتمد لتحصيل الفواتير موزعة على مستوى الجمهورية.

المحافظ البنكية وشركات المحمول

توفر 12 محفظة بنكية إمكانية دفع فواتير الكهرباء بسهولة، وتشمل محافظ البنوك الكبرى مثل الأهلي، مصر، الإسكندرية، CIB، بلوم، كريدي أجريكول، أبو ظبي الإماراتي، عودة، الإسكان والتعمير، QNB، قناة السويس وNBK.

ويتم ذلك عبر تطبيقات الهواتف الذكية المتاحة على متجري App Store وPlay Store.

كما تدعم شركات المحمول المختلفة إمكانية السداد عبر تطبيقاتها الرسمية، إضافة إلى تطبيق My Fawry الذي يعد من أكثر الوسائل استخداما.

ماكينات الصراف الآلي والمنافذ الإلكترونية

يستطيع المواطن أيضا السداد من خلال 10 آلاف ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر الذي يتيح خدمات الاستعلام والدفع لجميع شركات التوزيع. كما توجد 120 ألف نقطة تحصيل فواتير لشركة فوري، مما يسهل عملية الدفع في أي وقت ومن أي مكان.

إرشادات لترشيد استهلاك الكهرباء عبر التكييف

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من النصائح المهمة لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام أجهزة التكييف.

من أبرزها ضبط درجة الحرارة على 28 درجة، وإجراء صيانة دورية للتكييف بتنظيف الفلاتر والتأكد من كفاءة الأجزاء الداخلية، بالإضافة إلى اختيار جهاز مناسب لمساحة الغرفة لضمان التبريد السريع بأقل استهلاك، وأخيرا ضرورة إطفاء المكيف عند مغادرة الغرفة أو مكان العمل.

بهذه التسهيلات والخدمات الرقمية الواسعة، أصبح بإمكان المواطنين سداد فواتير الكهرباء بسهولة وأمان، مع الالتزام بالإرشادات الخاصة بترشيد الاستهلاك لتقليل الأعباء المالية والحفاظ على موارد الطاقة.