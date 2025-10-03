قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، متابعة ملحوظة من جانب المواطنين، سواء المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية، أو المستثمرين الذين يعتبرون الذهب ملاذا آمنا لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق. 

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

وتستمر حركة الأسعار في التأثر المباشر بالتغيرات العالمية في قيمة الأونصة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بجانب العوامل الاقتصادية المرتبطة بالتضخم والسياسات النقدية الدولية.

أسعار الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 في محلات الصاغة بدون مصنعية

عيار 24: بيع 5943 جنيه – شراء 5920 جنيه
عيار 22: بيع 5448 جنيه – شراء 5427 جنيه
عيار 21: بيع 5200 جنيه – شراء 5180 جنيه
عيار 18: بيع 4457 جنيه – شراء 4440 جنيه
عيار 14: بيع 3467 جنيه – شراء 3453 جنيه
عيار 12: بيع 2971 جنيه – شراء 2960 جنيه
الأونصة: بيع 184844 جنيه – شراء 184133 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 41600 جنيه – شراء 41440 جنيه
الأونصة بالدولار: 3855.26 دولار

الأعيرة الأكثر تداولا


يحافظ عيار 21 على مكانته كالأكثر انتشارا في السوق المصري لارتباطه بمناسبات الزواج والخطوبة. 

فيما يظل عيار 24 الأعلى من حيث النقاء والقيمة، بينما يحظى عيار 18 بإقبال كبير بين الشباب نظرا لتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة. 

كما تتجه بعض الفئات إلى شراء أعيرة 14 و12 لاستخدامها في مشغولات خفيفة الوزن، في حين تبقى السبائك والجنيهات الذهبية الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن الادخار طويل الأجل.

أسباب تغير الأسعار


تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلي تبعا لعوامل متعددة، أبرزها تقلبات أسعار الأونصة في الأسواق العالمية، والتغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. 

كما تلعب معدلات التضخم والسياسات النقدية للدول الكبرى دورا مهما في تحديد اتجاه الأسعار. 

ويضاف إلى السعر النهائي للمشغولات تكلفة المصنعية والدمغة، مع الإشارة إلى أن المصنعية لا تسترد عند إعادة البيع.

وفي ظل استمرار حالة الاستقرار الاقتصادي، يواصل الذهب تعزيز مكانته كملاذ استثماري آمن للمواطنين في مصر والعالم.

ويجمع الذهب بين كونه وسيلة للزينة ووعاء آمنا للادخار، ما يجعله خيارا رئيسيا لحماية المدخرات من التضخم واضطرابات الأسواق العالمية. 

