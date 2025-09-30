أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 متابعة واسعة من جانب المواطنين، سواء المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، أو المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للادخار وحماية أموالهم من تقلبات الأسواق.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24: بيع 5880 جنيها، شراء 5857 جنيها.

عيار 22: بيع 5390 جنيها، شراء 5369 جنيها.

عيار 21: بيع 5145 جنيها، شراء 5125 جنيها.

عيار 18: بيع 4410 جنيهات، شراء 4393 جنيها.

عيار 14: بيع 3430 جنيها، شراء 3417 جنيها.

عيار 12: بيع 2940 جنيها، شراء 2929 جنيها.

الأونصة: 182889 جنيها للبيع، 182178 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: 41160 جنيها للبيع، 41000 جنيه للشراء.

الأونصة بالدولار: 3824.11 دولار.

أسعار الذهب أمس الاثنين

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5880 جنيها للبيع مقابل 5851 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولا 5145 جنيها للبيع و5120 جنيها للشراء.

أما عيار 18 فقد سجل 4410 جنيهات للبيع و4389 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 41160 جنيها للبيع و40960 جنيها للشراء، بينما استقرت الأونصة عالميا عند 3822.05 دولار.

أسعار الذهب أول أمس الأحد

بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 5800 جنيه، فيما سجل عيار 21 نحو 5075 جنيها.

أما عيار 18 فبلغ 4350 جنيها، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 40600 جنيه.

وعلى مستوى الاستثمار الكبير، وصل كيلو الذهب عيار 24 إلى 5.8 مليون جنيه، متأثرا بانخفاض سعر الأوقية عالميا إلى 3760 دولارا في بورصة وول ستريت.

العيارات الأكثر تداولا

يظل عيار 21 الأكثر انتشارا لارتباطه بمناسبات الزواج والخطوبة.

يحتفظ عيار 24 بمكانته كالأعلى نقاء وسعرا.

يحظى عيار 18 بإقبال بين الشباب لتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة.

تتجه بعض الفئات إلى أعيرة 14 و12 لاقتناء مشغولات خفيفة الوزن.

تبقى السبائك والجنيهات الذهبية الخيار الأول للمستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأجل.

أسباب تغير الأسعار

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل أبرزها تحركات الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب السياسات النقدية الدولية ومعدلات التضخم.

وأي تغير في هذه المؤشرات ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.

كما يجب على المشتري إضافة تكلفة المصنعية والدمغة عند الشراء، مع العلم أن المصنعية لا تسترد عند إعادة البيع.

وبينما يجمع الذهب بين كونه وسيلة للزينة ووعاء آمنا للادخار، يبقى الخيار الأبرز لحماية المدخرات من التضخم وتقلبات الأسواق العالمية، مما يعزز مكانته في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.