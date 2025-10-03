أمين عمر حكما للقاء الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وقد أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين أن صافرة البداية ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة أمين عمر حكماً للقاء الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز، ومحمود دسوقي حكم تقنية الفيديو.

القنوات الناقلة وكيفية مشاهدة المباراة

تُعد مجموعة قنوات ON Time Sports الناقل الحصري لجميع المسابقات المحلية داخل مصر، بما في ذلك بطولة الدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن يتم تخصيص إحدى قنواتها لنقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مع توفير استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل الكروي.

يدخل الأهلي المباراة بشعار «لا بديل عن الفوز»، خاصة وأن الانتصار سيمنحه فرصة اعتلاء القمة مؤقتًا أو على الأقل تقليص الفارق مع المتصدر، قبل استلام المدير الفني الجديد لمهامه رسميًا. وبين الطموح في الصدارة والرغبة في مواصلة الصحوة، ينتظر عشاق القلعة الحمراء مواجهة مثيرة تحمل الكثير من الإثارة والحماس.