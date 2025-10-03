رضا عبدالعال: عماد النحاس لازم يرحل عن الأهلي والتعاقد مع مدرب أجنبي

وجه رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مطالبًا برحيل عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق، رغم تحقيق الفوز في مباراة القمة أمام الزمالك.



وأكد عبدالعال خلال تصريحات عبر قناة "تن":«من وجهة نظري، عماد النحاس لازم يرحل، لأن الأهلي كان قريب جدًا من الخسارة أمام إنبي، ومفيش أي مؤشرات لنجاح الجهاز الحالي. الأفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق في المرحلة المقبلة».



وجاءت تصريحات رضا عبدالعال مخالفة لآراء ضيوف برنامج "البريمو" محمود أبوالدهب ومجدي طلبة، لاعبا الأهلي السابقين، اللذين شددا على ضرورة استمرار النحاس على رأس القيادة الفنية للأهلي في الفترة الحالية.