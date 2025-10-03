موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري 2025-2026

تزايد البحث في الساعات الأخيرة حول موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كهرباء الإسماعيلية في بطولة دوري نايل للموسم الجديد 2025-2026، وذلك بعد الفوز المثير الذي حققه المارد الأحمر على الزمالك في القمة رقم 131 بنتيجة 2-1، ما جعله يقترب أكثر من صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط.

ويسعى المدير الفني المؤقت عماد النحاس لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للفريق قبل تسليم المهام للمدرب الأجنبي المنتظر وصوله خلال أيام.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية مساء السبت 4 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. وقد أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين أن صافرة البداية ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.





وتعد هذه المواجهة فرصة ذهبية للأهلي من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات والضغط على المتصدر، خاصة وأن الفريق يعيش حالة من الاستقرار الفني بعد الفوز على الغريم التقليدي.

القنوات الناقلة وكيفية مشاهدة المباراة

تُعد مجموعة قنوات ON Time Sports الناقل الحصري لجميع المسابقات المحلية داخل مصر، بما في ذلك بطولة الدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن يتم تخصيص إحدى قنواتها لنقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مع توفير استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل الكروي.





كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيقات البث الرقمية التابعة للشبكة لمن يرغب في المشاهدة عبر الهواتف الذكية أو الشاشات الذكية داخل وخارج مصر.

أهمية المباراة للمارد الأحمر

يدخل الأهلي المباراة بشعار «لا بديل عن الفوز»، خاصة وأن الانتصار سيمنحه فرصة اعتلاء القمة مؤقتًا أو على الأقل تقليص الفارق مع المتصدر، قبل استلام المدير الفني الجديد لمهامه رسميًا. وبين الطموح في الصدارة والرغبة في مواصلة الصحوة، ينتظر عشاق القلعة الحمراء مواجهة مثيرة تحمل الكثير من الإثارة والحماس.



