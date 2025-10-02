مجدي عبد الغني يكشف موقف زيزو من المشاركة أمام كهرباء الاسماعيلية

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن جاهزية لاعب النادي الأهلي أحمد مصطفى زيزو في لقاء كهرباء الإسماعيلية بالدوري الممتاز.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه على فيسبوك: "زيزو جاهز للمشاركة في مباراة كهرباء الاسماعيلية وانه شارك قبل القمة في التدريبات لكن الجهاز الفني فضل عدم التعجل في الدفع بيه".

موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض الأهلي مباراته القادمة أمام نادي كهرباء الإسماعيلية، مساء السبت المقبل، في تمام الساعة 8 على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري nile للمحترفين.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد حسم القمة 131، حيث سجل هدفي الفوز أمام الزمالك كل من حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه، ليمنحا الفريق دفعة قوية نحو مواصلة سباق الصدارة.