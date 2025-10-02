قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟

قائمة محمود الخطيب
قائمة محمود الخطيب
يسري غازي

أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن القائمة النهائية المقرر أن يخوض من خلالها انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وخلت القائمة النهائية التى أعلن عنها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي منذ قليل من تواجد حسام غالي عضو مجلس الإدارة بـ القلعة الحمراء وذلك نظرا للخلاف المستحكم بين الطرفين.



ومنذ عام 2017 وحتي 2025 وولاية محمود الخطيب وتوليه كرسي الرئيس في النادي الأهلي واسم المهندس خالد مرتجي لم يفارق أي قائمة نهائية فى انتخابات القلعة الحمراء. 



صدى البلد ينشر قوائم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في انتخابات القلعة الحمراء منذ عام 2017 وحتى عام 2025.في انتخابات 2017:

محمود الخطيب رئيس
العامري فاروق نائب الرئيس
خالد الدرندلي أمين الصندوق
الأعضاء فوق السن: إبراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ورانيا علواني وجوهر نبيل وخالد مرتجي.
الأعضاء تحت السن: محمد الجارحي ومحمد سراج الدين ومهند مجدي.في انتخابات 2021:

محمود الخطيب رئيس

العامري فاروق نائب

خالد مرتجي أمين الصندوق

الأعضاء فوق السن: محمد الغزاوي ومحمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد سراج ومهند مجدي وحسام غالي.

الأعضاء تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.في انتخابات 2025:

محمود الخطيب رئيس

ياسين منصور نائبًا

خالد مرتجي أمينًا للصندوق

الأعضاء فوق السن: طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال.

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.



الخطيب يتجاهل حسام غالي 


وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر والتحية لكلٍّ من الدكتور محمد شوقي ‏والدكتور مهند ‏مجدي والدكتور محمد سراج الدين والمهندسة مي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية.وشدد الخطيب على أن ما ‏قدموه بكل ‏إخلاصٍ محل تقدير كبير من الجميع. وأضاف أن رحلة عطائهم للنادي لن ‏تتوقف؛ للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره. ‏

وأضاف: لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من ٥٥ عامًا، كان النادي الأهلي ـ وما يزال ـ هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري.

وتجاهل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي توجيه الشكر إلي حسام غالي عضو القلعة الحمراء بعدما تم استبعاده من القائمة النهائية فى انتخابات القلعة الحمراء القادمة.وقال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فى بيان أمس :

أعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة

خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في٢٠٢٣، تأثرتْ حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنتُ سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا… ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي..

ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة....كل الشكر والتقدير لهم جميعًا…وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق…شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الضهر والسند» في كل الظروف. ‏

