قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يحسمها .. تطور جديد بـ ذهاب الزمالك وديكداها الصومالي في الكونفدرالية
الشرطة البريطانية: مصرع شخصين بحادث الهجوم على «كنيس يهودي» في مانشستر
وزير البترول: توقيع 3 اتفاقيات مع إمارة الفجيرة لتخزين وتداول الخام
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

محمد سراج الدين
محمد سراج الدين
سارة عبد الله

وجه محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة شكر لمحمود الخطيب رئيس النادي وأمنياته بالتوفيق خلال الانتخابات المقبلة.

وكتب سراج الدين عبر حسابه على فيسبوك: "كل التوفيق لكابتن محمود الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي القادمة وجميعهم شخصيات وقامات أهلاوية محترمة سوءا زملائي وأخواتي الحاليين على مدار ٨ سنوات تشرفت بالعمل معاهم فيها أو القادمين بإذن الله إضافة كبيرة بلا شك لنادينا الحبيب كل التوفيق

 وأنا مع القائمة ومع اختيارات كابتن محمود الخطيب وفي ضهر النادي الأهلي ويشرفني خدمته في أي وقت وده مش لازم يكون متعلق بمنصب وكل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم ولكل أعضاء الجمعية العمومية الكرام وكل اتصالات ورسائل التشجيع القوية على مدار الأيام الماضية ولكابتن محمود الخطيب لوضع ثقتكم في شخصي على مدار ال ٨ سنوات الماضية".

وأعلن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها انتخابات النادي الأهلي التي تحدد لها يومي 31،30 أكتوبر الجاري. 

وتضم قائمة ياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن «طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي -سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال».

وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري - رويدا هشام - وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

ويظهر ياسين منصور للمرة الأولى في انتخابات النادي الأهلي على مقعد نائب الرئيس وكذلك أحمد حسام عوض وسيد عبدالحفيظ وحازم هلال 

ويتواجد الثنائي إبراهيم العامري وورويدا أشرف للمرة الأولى أيضا في الانتخابات القادمة بالنادي الأهلي.

محمد سراج الدين الأهلي محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وقوانين البحار والملاحة الدولية

الدكتور حنفي جبالي

النواب: ملاحظات الرئيس حول قانون الإجراءات الجنائية تمثل إعلاءً لقيمة الحوار

صورة أرشيفية

بث مباشر: النواب يناقش ملاحظات الرئيس السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

فيديو

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد