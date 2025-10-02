أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

وجه محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة شكر لمحمود الخطيب رئيس النادي وأمنياته بالتوفيق خلال الانتخابات المقبلة.

وكتب سراج الدين عبر حسابه على فيسبوك: "كل التوفيق لكابتن محمود الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي القادمة وجميعهم شخصيات وقامات أهلاوية محترمة سوءا زملائي وأخواتي الحاليين على مدار ٨ سنوات تشرفت بالعمل معاهم فيها أو القادمين بإذن الله إضافة كبيرة بلا شك لنادينا الحبيب كل التوفيق

وأنا مع القائمة ومع اختيارات كابتن محمود الخطيب وفي ضهر النادي الأهلي ويشرفني خدمته في أي وقت وده مش لازم يكون متعلق بمنصب وكل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم ولكل أعضاء الجمعية العمومية الكرام وكل اتصالات ورسائل التشجيع القوية على مدار الأيام الماضية ولكابتن محمود الخطيب لوضع ثقتكم في شخصي على مدار ال ٨ سنوات الماضية".

وأعلن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها انتخابات النادي الأهلي التي تحدد لها يومي 31،30 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة ياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن «طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي -سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال».

وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري - رويدا هشام - وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

ويظهر ياسين منصور للمرة الأولى في انتخابات النادي الأهلي على مقعد نائب الرئيس وكذلك أحمد حسام عوض وسيد عبدالحفيظ وحازم هلال

ويتواجد الثنائي إبراهيم العامري وورويدا أشرف للمرة الأولى أيضا في الانتخابات القادمة بالنادي الأهلي.