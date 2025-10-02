"الخطيب" يتجاهل حسام غالي في قائمة الشكر بـ انتخابات الأهلي

تجاهل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي توجيه الشكر إلي حسام غالي عضو مجلس الإدارة في بيانه الصادر منذ قليل والذي كشف خلاله عن القائمة النهائية فى انتخابات القلعة الحمراء القادمة.



جاء ذلك عقب توجيه حسام غالي الملقب بـ الكابيتانو انتقادات حادة في وقت سابق إلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بداعي انفراده بالقرارات.



وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر والتحية لكلٍّ من الدكتور محمد شوقي ‏والدكتور مهند ‏مجدي والدكتور محمد سراج الدين والمهندسة مي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية.وشدد الخطيب على أن ما ‏قدموه بكل ‏إخلاصٍ محل تقدير كبير من الجميع. وأضاف أن رحلة عطائهم للنادي لن ‏تتوقف؛ للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره. ‏





لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من ٥٥ عامًا، كان النادي الأهلي ـ وما يزال ـ هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري.





وقال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فى بيان أمس :





أعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة





خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في٢٠٢٣، تأثرتْ حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنتُ سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا… ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي..





ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة....كل الشكر والتقدير لهم جميعًا…وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق…شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الضهر والسند» في كل الظروف. ‏