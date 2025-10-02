كاف يحسمها .. تطور جديد بـ ذهاب الزمالك وديكداها الصومالي في الكونفدرالية

كشف مصدر مطلع عن آخر المستجدات بشأن مباراة الذهاب بين نادي الزمالك وديكاداها الصومالي المقرر إقامتها في إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية.



قال المصدر ذاته أن نادي ديكيداها الصومالي وافق على مقترح تقدم به نادي الزمالك بخوض مباراة الذهاب في دور الـ ٣٢ بالكونفدرالية في القاهرة.



أضاف: مسؤلي نادي ديكاداها الصومالي ينتظرون موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على خوض مباراة الذهاب أمام نادي الزمالك في دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية في القاهرة.



استطرد : فريق ديكداها الصومالي وافق على خوض مباراة الزمالك في القاهرة بدور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية بدلا من إقامة لقاءاته التي اعتاد عليها في مدينة نيروبي بـ كينيا بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها دولة الصومال.



موعد مباراة الزمالك وديكداها بـ الكونفدرالية



تقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتأهل فريق ديكيداها الصومالي لمواجهة الزمالك بعد تخطي عقبة الزمالة السوداني في الدور التمهيدي الأول، وكان بطل الصومال فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يخسر في لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف ويتأهل لدور الـ32 للبطولة.



ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب دور الـ32 للبطولة في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر ذاته.