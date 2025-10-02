رغم جاهزيته.. النحاس يدرس استبعاد محمد شكري من مواجهة كهرباء الإسماعيلية

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد شكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عاد إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب شارك في تدريبات الأمس واليوم بالكامل وأصبح جاهز بعد تأكيد الجهاز الطبي واعطاء الجهاز الفني الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب في المباريات.

وأكد، عماد النحاس يدرس رفقة جهازه المعاون موقف شكري وهناك تفكير في استبعاده واعطاءه فرصة أكبر للتدريبات واستعادة حساسية التدريبات الجماعية قبل إعادته للمباريات.

واختتم، هناك تفكير آخر بمشاركة اللاعب واعطاءه فرصة من أجل استعادة رتم وفورمة المباريات تحسبًا لضمه لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان الذي يستعد لبطولة كأس العرب.