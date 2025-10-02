غدا .. فصل الكهرباء عن قريتين ومحطتي مياه بمركز بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، فصل التيار عن محطة محولات الحفير، غداً الجمعة الموافق 3 أكتوبر الجاري اعتباراً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً، وذلك لعمل الصيانة الدورية على المحطة.

وأوضحت هندسة الكهرباء، اليوم الخميس، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قري «ريف الدمايرة وتوابعه - قرية روس الفرخ وتوابعها - محطة مياه دويدار - محطة مياه الدمايرة» بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتتقدم هندسة كهرباء بيلا، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.