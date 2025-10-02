قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
محافظات

غدا .. فصل الكهرباء عن قريتين ومحطتي مياه بمركز بيلا بكفر الشيخ

شبكات الكهرباء
محمود زيدان

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، فصل التيار عن محطة محولات الحفير، غداً الجمعة الموافق 3 أكتوبر الجاري اعتباراً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً، وذلك لعمل الصيانة الدورية على المحطة.

وأوضحت هندسة الكهرباء، اليوم الخميس، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قري «ريف الدمايرة وتوابعه - قرية روس الفرخ وتوابعها - محطة مياه دويدار - محطة مياه الدمايرة» بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتتقدم هندسة كهرباء بيلا، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

محافظ كفر الشيخ الكهرباء كهرباء كفر الشيخ بيلا

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

