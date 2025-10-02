قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
أخبار البلد

نقل الكهرباء توقع عقد توريد السلك الأرضي ‏لربط محطة محولات العاشر بالشبكة القومية

رئيس المصرية لنقل الكهرباء خلال توقيع العقد
رئيس المصرية لنقل الكهرباء خلال توقيع العقد
وفاء نور الدين

وقّعت اليوم المهندسة  منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد واختبار ونقل وتركيب السلك الأرضي ذي الألياف الضوئية (OPGW) وملحقاته لمخازن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ‏لربط محطة محولات العاشر 500 بالشبكة القومية جهد وخمس 500 ك.ف عن طريق فتح الخطوط الهوائية احادية الدائرة ثلاثية الموصل ( بدر/ ابو زعبل ) و ( ابو زعبل  / s1 ) جهد 500 ك.ف (دخول / خروج ) على محطة محولات العاشر 500.

ويُعد هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية التابعة لمنطقة كهرباء القناة، وتبلغ مدة التوريد ٨ أشهر من تاريخ توقيع العقد، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية وتحسين جودة التغذية الكهربائية للشبكة القومية الموحدة .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

فيما قام قطاع الأمن بالشركة باستلام منظومة كاميرات المراقبة لإحدى محطات الدلتا الجديدة محطة محولات NDHPS3 66/11  k v وتم تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة بالمحطة بمعرفة الهيئة العربية للتصميع  ( مصنع الالكترونيات بكاميرات ZERO TECH محلية الصنع ) وتمت مراجعتها طبقا للمواصفات المطروحة والمعتمدة من قطاع الامن وتبين انها مطابقة للمواصفات المطروحة وتعمل بحالة جيدة وتغطي كافة جوانب المحطة والمحولات وتمت مراجعة التسجيلات للوقوف على مدى كفاءة الكاميرات في التصوير الليلي وعلى مدار ٢٤ ساعة. 
 

