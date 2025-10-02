نقل الكهرباء توقع عقد توريد السلك الأرضي ‏لربط محطة محولات العاشر بالشبكة القومية

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد واختبار ونقل وتركيب السلك الأرضي ذي الألياف الضوئية (OPGW) وملحقاته لمخازن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ‏لربط محطة محولات العاشر 500 بالشبكة القومية جهد وخمس 500 ك.ف عن طريق فتح الخطوط الهوائية احادية الدائرة ثلاثية الموصل ( بدر/ ابو زعبل ) و ( ابو زعبل / s1 ) جهد 500 ك.ف (دخول / خروج ) على محطة محولات العاشر 500.

ويُعد هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية التابعة لمنطقة كهرباء القناة، وتبلغ مدة التوريد ٨ أشهر من تاريخ توقيع العقد، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية وتحسين جودة التغذية الكهربائية للشبكة القومية الموحدة .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

فيما قام قطاع الأمن بالشركة باستلام منظومة كاميرات المراقبة لإحدى محطات الدلتا الجديدة محطة محولات NDHPS3 66/11 k v وتم تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة بالمحطة بمعرفة الهيئة العربية للتصميع ( مصنع الالكترونيات بكاميرات ZERO TECH محلية الصنع ) وتمت مراجعتها طبقا للمواصفات المطروحة والمعتمدة من قطاع الامن وتبين انها مطابقة للمواصفات المطروحة وتعمل بحالة جيدة وتغطي كافة جوانب المحطة والمحولات وتمت مراجعة التسجيلات للوقوف على مدى كفاءة الكاميرات في التصوير الليلي وعلى مدار ٢٤ ساعة.

