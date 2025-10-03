اجتماع محافظ جنوب سيناء.. متابعة مشروعات الكهرباء وتذليل المعوقات

​عقد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء بعدد من مدن وتجمعات المحافظة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

​تم خلال الاجتماع مناقشة مقايسات الكهرباء للمرحلة الثانية في عدة مواقع رئيسية، شملت: تقسيم الفيروز والشباب بالجبيل بمدينة طور سيناء، وتقسيم الشباب وتجمعات أبو نثيلة والسيلفا بمدينة رأس سدر، وتقسيم الصفا بمدينة أبو رديس، وأرض شباب المزينة.

​كما استعرض المحافظ موقف فواتير الكهرباء للكامبات بمدينة نويبع، وتدعيم التجمعات البدوية بـ 80 عمودًا هوائيًا. وشملت المتابعة استكمال تركيب العدادات وتأمين التوصيلات بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وبحث إمكانية توصيل الكهرباء لتجمع مجيرح بمدينة دهب.

​وشدد المحافظ على سرعة إزالة المعوقات والتنفيذ، مؤكدًا على إطلاق التيار الكهربائي بتجمع المعين بمدينة أبو زنيمة وتركيب عدادات للمنازل مع المحاسبة على الاستهلاك لمدة 6 أشهر. وتضمنت التوجيهات قيام شركة الكهرباء بتركيب عدادات للجهات الحكومية بالتجمعات وخصم تكلفتها من فاتورة الإنارة العامة، بالإضافة إلى تركيب عدادات للمحلات التجارية والمنازل بالتجمعات لتجنب قطع التيار.

​وتطرق الاجتماع أيضًا إلى سداد متأخرات استهلاك الكهرباء عن قرية النقب بطابا وأبو زنيمة، مع التأكيد على قيام الشركة بسداد المبالغ المستحقة للمحافظة مقابل حق الانتفاع للأعوام الماضية.

​حضر الاجتماع عدد من قيادات المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ويأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.