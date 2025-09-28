بعد خفض الفائدة.. ما هي أعلى شهادة تحقق أرباح في بنك مصر الآن؟

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الفترة الأخيرة، تزايدت تساؤلات عملاء البنوك حول أفضل الخيارات الادخارية المتاحة وأعلى عائد يمكن تحقيقه في ظل التغيرات الجديدة بسوق المال.

وفي هذا السياق، أعلن بنك مصر عن حزمة تعديلات على شهاداته الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، استجابة لمتغيرات السوق وحرصًا على تقديم بدائل مالية تنافسية للعملاء الباحثين عن استثمار آمن بعوائد مناسبة.

وتلعب شهادات الادخار دورًا مهمًا في تشجيع الأفراد على الادخار الآمن والمستقر، حيث توفر لهم أداة مالية مضمونة بعائد محدد وثابت طوال فترة الشهادة، بعيدًا عن تقلبات الأسواق. وتمثل الشهادات وسيلة مناسبة لمن يبحثون عن استثمار منخفض المخاطر، كما تمنح العملاء مرونة في اختيار مدة الادخار ودورية صرف العائد بما يتوافق مع احتياجاتهم المالية.

وتكمن أهمية شهادات الادخار أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب السيولة النقدية المتداولة إلى الجهاز المصرفي، مما يساعد البنوك على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية. كما تساهم في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد، إذ تضمن لهم دخلًا ثابتًا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة، إلى جانب كونها وسيلة موثوقة للحفاظ على قيمة المدخرات على المدى المتوسط والطويل.

شهادات بنك مصر بالجنيه المصري – 2025

أجرى البنك تعديلات على أبرز شهاداته الادخارية التي تحظى بإقبال واسع:

شهادة القمة الثلاثية (3 سنوات – عائد شهري ثابت):

قبل التعديل: 18.5% سنويًا.

بعد التعديل: 17% سنويًا ثابت.

شهادة ابن مصر (3 سنوات – عائد شهري متناقص):

السنة الأولى: من 23% إلى 20.5%.

السنة الثانية: من 19.5% إلى 17%.

السنة الثالثة: من 16% إلى 13.5%.

شهادات بنك مصر الدولارية

إلى جانب الشهادات المحلية، أتاح البنك خيارات ادخارية بالدولار بعوائد جاذبة تناسب مختلف الاحتياجات:

شهادات 3 سنوات بالدولار:

العائد الشهري: 4.75%.

الربع سنوي: 4.77%.

النصف سنوي: 4.80%.

السنوي: 4.85%.

شهادات 5 سنوات بالدولار:

العائد الشهري: 4.85%.

الربع سنوي: 4.87%.

النصف سنوي: 4.90%.

السنوي: 4.95%.

تعكس هذه التعديلات التزام بنك مصر بدعم عملائه بخيارات ادخارية مرنة تلبي احتياجاتهم في ظل التغيرات الاقتصادية، وتتيح لهم فرصًا لتحقيق عوائد مستقرة وآمنة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.