بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
بعد خفض الفائدة.. ما هي أعلى شهادة تحقق أرباح في بنك مصر الآن؟

إسراء عبدالمطلب

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الفترة الأخيرة، تزايدت تساؤلات عملاء البنوك حول أفضل الخيارات الادخارية المتاحة وأعلى عائد يمكن تحقيقه في ظل التغيرات الجديدة بسوق المال.

وفي هذا السياق، أعلن بنك مصر عن حزمة تعديلات على شهاداته الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، استجابة لمتغيرات السوق وحرصًا على تقديم بدائل مالية تنافسية للعملاء الباحثين عن استثمار آمن بعوائد مناسبة.

وتلعب شهادات الادخار دورًا مهمًا في تشجيع الأفراد على الادخار الآمن والمستقر، حيث توفر لهم أداة مالية مضمونة بعائد محدد وثابت طوال فترة الشهادة، بعيدًا عن تقلبات الأسواق. وتمثل الشهادات وسيلة مناسبة لمن يبحثون عن استثمار منخفض المخاطر، كما تمنح العملاء مرونة في اختيار مدة الادخار ودورية صرف العائد بما يتوافق مع احتياجاتهم المالية.

وتكمن أهمية شهادات الادخار أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب السيولة النقدية المتداولة إلى الجهاز المصرفي، مما يساعد البنوك على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية. كما تساهم في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد، إذ تضمن لهم دخلًا ثابتًا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة، إلى جانب كونها وسيلة موثوقة للحفاظ على قيمة المدخرات على المدى المتوسط والطويل.

شهادات بنك مصر بالجنيه المصري – 2025

أجرى البنك تعديلات على أبرز شهاداته الادخارية التي تحظى بإقبال واسع:

شهادة القمة الثلاثية (3 سنوات – عائد شهري ثابت):

  • قبل التعديل: 18.5% سنويًا.
  • بعد التعديل: 17% سنويًا ثابت.

شهادة ابن مصر (3 سنوات – عائد شهري متناقص):

  • السنة الأولى: من 23% إلى 20.5%.
  • السنة الثانية: من 19.5% إلى 17%.
  • السنة الثالثة: من 16% إلى 13.5%.

شهادات بنك مصر الدولارية

إلى جانب الشهادات المحلية، أتاح البنك خيارات ادخارية بالدولار بعوائد جاذبة تناسب مختلف الاحتياجات:

شهادات 3 سنوات بالدولار:

  • العائد الشهري: 4.75%.
  • الربع سنوي: 4.77%.
  • النصف سنوي: 4.80%.
  • السنوي: 4.85%.

شهادات 5 سنوات بالدولار:

  • العائد الشهري: 4.85%.
  • الربع سنوي: 4.87%.
  • النصف سنوي: 4.90%.
  • السنوي: 4.95%.

تعكس هذه التعديلات التزام بنك مصر بدعم عملائه بخيارات ادخارية مرنة تلبي احتياجاتهم في ظل التغيرات الاقتصادية، وتتيح لهم فرصًا لتحقيق عوائد مستقرة وآمنة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. 

أسعار الفائدة بنك مصر شهادات الادخار

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها

ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟.. الإفتاء تجيب

قضاء صلاة الضحى

حكم قضاء صلاة الضحى لمن فاتته.. الإفتاء توضح

الجنة

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

