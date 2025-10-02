قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي: تعزيز الاستثمارات الخضراء والتكنولوجيا والأمن أولوية لمستقبل أوروبا

أ ش أ

  افتتحت رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار، ناديا كالفينو، أعمال اليوم الثاني من المنتدى السنوي السابع لأسواق المال، مؤكدة على الدور المحوري للبنك في دعم استقرار أوروبا وتعزيز مكانتها العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. 
وقالت كالفينو - خلال كلمتها - إن البنك، بميزانية تقارب 600 مليار يورو وتصنيف ائتماني "AAA"، يعد أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف في العالم، مشيرة إلى أن "الرسالة التي تخرج من أوروبا اليوم هي الوحدة والدفاع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي عناصر أساسية لعمل القطاع المالي". 


وأوضحت أن أولويات البنك تتركز على ثلاثة محاور رئيسية هي العمل المناخي؛ حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من خارطة الطريق المناخية حتى 2030، بهدف تعبئة تريليون يورو للاستثمارات الخضراء وتعزيز قدرة أوروبا على التكيف مع تغير المناخ.

 كما أشارت إلى اولوية التكنولوجيا والابتكار، من حيث دعم الشركات الأوروبية الناشئة والمتقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتقنيات النظيفة والصحة الحيوية، عبر برنامج TechEU الذي يهدف إلى تعبئة 250 مليار يورو بحلول 2027، والأمن والدفاع؛ من حيث تسريع تمويل مشاريع البنية التحتية الدفاعية، والبحث والتطوير، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الدفاعية، مع تخصيص 3.5 مليار يورو في 2025. 
كما أبرزت دور البنك في ريادة سوق السندات الخضراء، حيث أصدر أكثر من 125 مليار يورو من هذه الأدوات، مع إقبال متزايد من المستثمرين، واصفة ذلك بأنه "دليل على ثقة الأسواق في أوروبا وسياساتها".
واختتمت كالفينو كلمتها بدعوة إلى الوحدة والعمل الملموس، مؤكدة أن أوروبا أثبتت عبر تاريخها قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص، مضيفة: "كلما توحدنا، أصبحنا لا نقهر، واللحظات التي بدت نهاية الطريق كانت دائمًا بداية جديدة".

البنك الأوروبي مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار اخبار العالم الاتخاد الأوروبي التصنيف الإئتماني أسواق المال الأوروبية مال واعمال

