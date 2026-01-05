نقيب المحامين يلتقي محافظ السويس لبحث إنهاء أزمة أرض ملاعب النقابة الفرعية

التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، باللواء الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، وذلك لبحث سبل إنهاء أزمة أرض الملاعب الخاصة بنقابة السويس الفرعية، والعمل على الوصول إلى حلول عاجلة تُحقق مصلحة النقابة.

وفي السياق ذاته، عقد النقيب العام لقاءً موسّعًا ضم الأستاذ أشرف فاروق، نقيب محامي السويس، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، لمناقشة تفاصيل الأزمة وآليات سرعة حسمها، بما يضمن الحفاظ على حقوق النقابة من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.