وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



وقد صاحبه في الزيارة للمقر البابوي بالقاهرة وفداً رفيع المستوى ضم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير ادارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، والمستشار جمال أبيب مدير وحدة التحقيقات الداخلية، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين الاسلامبولي عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين خطاب عضو مركز الإعلام، والمستشار الدكتور جورج نقولا نائب رئيس الهيئة ورئيس قسم القانون الكنسي بمعهد الدراسات العليا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



حيث كان في استقبال الزيارة لفيف من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

خلال اللقاء قدَّم المستشار محمد الشناوي، التهاني ل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن بالغ تقديره للدور الوطني والروحي العريق الذي تضطلع به الكنيسة المصرية عبر تاريخها، وإسهاماتها المخلصة في ترسيخ قيم المحبة والتسامح وتعزيز الوحدة الوطنية.

ومن جانبه رحَّب البابا تواضروس برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، مؤكداً ان هذه الزيارة تعكس عمق الروابط الوطنية وروح المحبة التي تجمع أبناء هذا الوطن، وأن مصر ستظل دائمًا قوية بتماسك مؤسساتها وتلاحم شعبها. ونوه قداسته للدور الوطني والقانوني المهم الذي تضطلع به النيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون وصون قيم العدالة.

وفي ختام اللقاء أهدى المستشار رئيس الهيئة، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، درع النيابة الإدارية التذكاري.