مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها

ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى لحادث حريق فى مصحة لعلاج الإدمان داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية.



وكشف مصدر أمني عن أن المتوفين لقوا مصرعهم جراء الحريق وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي.



وأشار المصدر إلى أن جميع الحالات لم تكن نتيجة حروق مباشرة، وإنما اختناق جراء اندلاع الحريق، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغا بالواقعة

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان.

وأسفر الحريق عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين باختناق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان ببنها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.