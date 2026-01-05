قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا تهاجم أمريكا بهدوء بسبب اختطاف مادورو .. نريد توضيحا
حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مأساة في طوخ.. أب يموت حزنا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية| القصة الكاملة

المتوفيين
المتوفيين
إبراهيم الهواري

لم يتحمل قلبه الضعيف فراق نجله الذي لقى مصرعه داخل أحد الترع بقرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية ، واتسمت ملامح الحزن على وجه حزنا على الفراق ليلحق بنجله ويرقد بجواره فى قبره.


الحاج يحيى حجاب أحد أبناء قرية طنط الجزيرة بطوخ فوجئ منذ أسبوع بوفاة نجله أحمد من ذوي الهمم، والبالغ من العمر 22 عامًا، حيث لقي مصرعه منذ أسبوع غرقًا في ترعة.
ومنذ الحادث وخيم الحزن على منزل المتوفى وتدهورت حالة والده الصحية ليفاجئ بموته حزنا على فراق نجله المتوفى منذ أسبوع.

حالة من الحزن 

وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ في القليوبية عقب وفاة الأب يحيى حجاب، الذي لحق بنجله أحمد من ذوي الهمم، والبالغ من العمر 22 عامًا، والذي لقي مصرعه منذ أسبوع غرقًا في ترعة ، نظرا لما تتسبب فيه من حوادث وكوارث متكررة.

جنازة الفقيد

وشيع أهالي القرية جثمان الأب إلى مثواه الأخير، وسط دعوات الجميع له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، خاصة أنه لم يتحمل فراق نجله الذي فقده قبل أيام قليلة.


وأشار الأهالي إلى أن الفقيد كان محبوبًا بين الجميع، ويتمتع بسيرة طيبة، مؤكدين أن الحزن خيم على القرية منذ وفاة نجله، قبل أن تتجدد المأساة برحيل الأب بعد أسبوع واحد فقط من الحادث الأليم.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ قرية طنط الجزيرة حالة من الحزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

برشلونة

قائمة برشلونة لبطولة كأس السوبر الإسباني

أموريم

أرقام روين أموريم مع مانشستر يونايتد بعد إقالته

روني

روني يدعم روزنير لتدريب تشيلسي: جاهز للفرصة .. ولن يُخيب الآمال

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد