مأساة في طوخ.. أب يموت حزنا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية| القصة الكاملة

لم يتحمل قلبه الضعيف فراق نجله الذي لقى مصرعه داخل أحد الترع بقرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية ، واتسمت ملامح الحزن على وجه حزنا على الفراق ليلحق بنجله ويرقد بجواره فى قبره.



الحاج يحيى حجاب أحد أبناء قرية طنط الجزيرة بطوخ فوجئ منذ أسبوع بوفاة نجله أحمد من ذوي الهمم، والبالغ من العمر 22 عامًا، حيث لقي مصرعه منذ أسبوع غرقًا في ترعة.

ومنذ الحادث وخيم الحزن على منزل المتوفى وتدهورت حالة والده الصحية ليفاجئ بموته حزنا على فراق نجله المتوفى منذ أسبوع.

حالة من الحزن

وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ في القليوبية عقب وفاة الأب يحيى حجاب، الذي لحق بنجله أحمد من ذوي الهمم، والبالغ من العمر 22 عامًا، والذي لقي مصرعه منذ أسبوع غرقًا في ترعة ، نظرا لما تتسبب فيه من حوادث وكوارث متكررة.

جنازة الفقيد

وشيع أهالي القرية جثمان الأب إلى مثواه الأخير، وسط دعوات الجميع له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، خاصة أنه لم يتحمل فراق نجله الذي فقده قبل أيام قليلة.



وأشار الأهالي إلى أن الفقيد كان محبوبًا بين الجميع، ويتمتع بسيرة طيبة، مؤكدين أن الحزن خيم على القرية منذ وفاة نجله، قبل أن تتجدد المأساة برحيل الأب بعد أسبوع واحد فقط من الحادث الأليم.