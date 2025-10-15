بنك مصر يقف وراء أطفال الأورام في الصعيد كشريك مؤسس بمساهمة تبلغ 300 مليون جنيه

قام بنك مصر في إطار التزامه الراسخ بدعم القطاع الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الطبية في صعيد مصر، بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع جمعية الأورمان، لتخصيص 36 مليون جنيه لتغطية التكاليف التشغيلية لمستشفى بنك مصر - شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر. ويأتي هذا الدعم استكمالًا لمسيرة البنك في مساندة المرضى والتخفيف من معاناتهم، خاصة في محافظات الصعيد.

فقد حرص البنك على دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جنيه لإنهاء إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة من المستشفى؛ والتي تضم أقساما مختلفة لعلاج الأورام منها الطوارئ والأشعة التشخيصية والعيادات الخارجية المتخصصة، بالإضافة إلى أقسام الاقامة الداخلية والعلاج الطبيعي وغيرها، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، كما حرص البنك على المساهمة في علاج المرضي علي مدار السنوات السابقة لعلاج آلاف المرضى بالمجان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي بنك مصر لتعزيز شراكاته مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه. ويولي البنك اهتمامًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال، لتوفير فرص علاج متكاملة بالمجان وبأعلى مستويات الجودة.

هذا ويولى بنك مصر أهمية كبرى لدعم المسؤولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يقوم البنك بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والصحة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة والشباب وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان بما ينعكس على دعم الاقتصاد والحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، وذلك للمساهمة مع منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح في تحقيق التنمية التي يستهدفها، وقد قام البنك بتخصيص نحو 1.2 مليار جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي2024.

ويعكس هذا الدعم المستمر دور بنك مصر كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وحرصه على المساهمة في المبادرات المجتمعية التي تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة المواطنين. ويأتي تجديد التعاون هذا العام امتدادًا لعقد من المبادرات والشراكات التي جمعت البنك والمستشفى، لترسخ علاقة استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي وتحقيق مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لأبناء مصر. هذا وقد تكللت جهود بنك مصر في مجال المسؤولية المجتمعية بحصد عدة جوائز عالمية خلال 2025.